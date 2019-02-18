粵港澳大灣區規劃今日將公布 爭取自貿區擴區

2019-02-18 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國務院審定的「粵港澳大灣區發展規劃」傳出將在今日公佈，這將成為珠三角下一階段戰略規劃，也將成為廣深港澳進一步融合的標誌。包括將興建廣深港澳科技創新走廊、聯合實驗室；建大灣區國際商業銀行和積極爭取自貿試驗區擴區。

廣東省長馬興瑞在今年廣東兩會報告時透露，第一，大灣區將建廣深港澳科技創新走廊、聯合實驗室。加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，共建廣深港澳科技創新走廊及粵港澳聯合實驗室，開展前沿技術和產業關鍵共性技術研究。

與中科院共建太赫茲國家科學中心、智能超算平台等重大創新平台，推進惠州強流重離子加速器等大科學裝置建設，啟動建設未來網絡、南海海底科學觀測網等國家級重大科技基礎設施，爭取創建綜合性國家科學中心。

促進實驗室、大科學裝置、大型科研儀器設備、科學數據與港澳開放共享，強化高校、科研機構和科技企業對接合作。

此外還將加強設施「硬聯通」和「軟聯通」；大力推進自貿試驗區改革創新；以「一帶一路」為重點加強對外合作；推動外貿強省建設。

其次，要建設粵港澳大灣區國際商業銀行 合作辦學辦醫

推進與港澳在法律服務、金融、醫療、建築等領域的規則對接，提升市場一體化水平。推動設立粵港澳大灣區國際商業銀行。

深入推進粵港澳合作辦學、合作辦醫，抓好港澳青年創新創業基地建設。規劃建設大灣區文化遺產旅遊路徑。

第三，要積極爭取自貿試驗區擴區。將大力推進自貿試驗區改革創新，將下放一批省級管理權限。深入實施自貿試驗區「制度創新二十條」，積極開展首創性的改革探索，爭取國家支持籌建創新型期貨交易所、創業板註冊制改革、創新橫琴分線管理制度等重大事項，積極爭取自貿試驗區擴區。

探索實施跨境服務貿易負面清單管理模式，進一步放寬准入、資質、資格和經營範圍限制，建設跨境投資貿易一站式服務體系。

四，加快交通聯通。廣東將加強設施「硬聯通」，推動基礎設施互聯互通，完善港珠澳大橋、廣深港高鐵的運菅管理和機制安排，建成開通蓮塘或香園圍口岸，加快粵澳新通道、新橫琴口岸建設。

加快廣州白雲機場三期擴建、寶安機場擴建、珠三角樞紐（廣州）新機場等前期工作，南沙港區四期工程等港口建設，加快打造世界級機場和港口。