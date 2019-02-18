四大名硯之首 端硯大師致力傳承

2019-02-18 00:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國文房四寶制硯藝術大師、廣東省工藝美術大師梁煥明表示，作為中國四大名硯之首的端硯，因其在當下生活中的應用，為「非遺活化」提供可資借鑒的路徑，但要真正讓端硯與世界文化接軌仍需探索。

中新社報導，端硯是嶺南文化十大名片之一，廣東肇慶是端硯的出產地，有著「中國硯都」的美譽，當地端硯廠有上千家，從業人員達幾萬人，而大部分從業者聚居於端州區黃崗白石村。梁煥明是「端硯製作技藝」傳承人，他的曾祖父梁耀南是聞名遐邇的製硯高手，獨創硯雕絕技「陰陽雙刀」。

梁煥明稱，祖傳的「陰陽雙刀」，就是一刀直一刀斜，使淺線浮雕圖案給人玲瓏浮凸的感覺。摸索「陰陽雙刀」幾乎耗去梁煥明整個青壯年黃金時代的心血。在此基礎上，他對刀法進一步改革與創新，產生了水、雲、龍三位一體的硯雕創作理念，使它更為實用和完美，因此創立了端硯界首個註册品牌「水雲龍」。

梁煥明耗四年之工精雕細刻而成的「水雲龍巨硯」陳列在梁煥明端硯藝術博物館內，巨硯材質取自千年宋坑，重6噸多，曾在第十一屆中國（深圳）文博會上獲評「中國工藝美術文化創意獎金獎」。梁煥明表示，「龍從雲，虎從風」，他以清朝康乾盛世時的瑞龍圖案為藍本，雕出的龍威風而不凶悍，勇猛而不怙惡。

梁煥明認為，硯台用於書畫的功能雖然在逐步減小，但在其它用途上則越來越大。現在中國大陸許多家庭會擺放端硯來提升文化品位，收藏端硯的人群和學習書法、繪畫的學生們用硯的數量都在增加，中小學甚至大學都在重新開設毛筆書法課、傳統繪畫課，這都為端硯的傳承和創新提供了更廣闊的空間。

在中國，祖傳獨門技藝以前是「傳裡不傳外，傳男不傳女」的。但梁煥明打破了「本源性」傳承的桎梏，實行「外源性」的傳承。早在2012年招收75名入室弟子，將祖傳技藝無私地傳授，他與徒弟們的關係是亦師亦友、合力發展。