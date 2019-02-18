連4年 廣州人口增長逾40萬

2019-02-18 00:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年來，大陸人口增長出現放緩，但人口向大都市集聚的態勢卻沒有減緩。其中，一線城市廣州連續4年人口增量超過40萬。廣州市統計局最新發布的資料顯示，2018年末，廣州市常住人口1490.44萬人，城鎮化率為86.38%。對比2017年資料，則2018年廣州人口增長40.6萬，增長率為2.8%。

這也是廣州連續四年人口增量超過40萬。據第一財經報導，從2015年到2018年，廣州人口增量分別為42.06萬、54.24萬、45.49萬、40.6萬，保持快速增長趨勢。

在戶籍人口方面，2018年，戶籍遷入人口22.81萬人，遷出人口4.88萬人，機械增長人口17.93萬人。而2017年這三項指標分別為18.06萬人、4.71萬人和13.35萬人。

實際上，不光是在廣州，近年來，珠三角的另一個一線城市深圳人口也實現快速增長。儘管2018年的具體資料還未出爐，但此前2015到2017年，深圳常住人口增量分別為60萬、53萬、55.08萬。可以說，深圳和廣州近年來人口增量在全大陸領跑。

華南城市研究會會長、暨南大學教授胡剛分析，近年來，廣深人口快速增長，有多方面因素，一方面，京滬兩個超一線城市人口已超過2000萬，出現人口過多、交通擁堵、生態環境等大城市病，相繼提出人口和產業疏解政策。

相比之下，廣深兩座一線城市的總人口都低於1500萬，無論是產業還是人口，都還有較大的發展空間。廣深的落戶門檻都比較低，而且戶籍政策還在進一步放鬆，有部分人群從京滬轉至廣深。

其次，廣深氣候溫和，自然條件宜居。近年珠三角產業轉型升級加快，高端製造業、資訊經濟等新興產業的發展，吸引大量的就業人口。

不過，隨著內陸核心城市、強二線城市的崛起，在強二線城市紛紛發起人才爭奪戰的情況下，廣州再不抓緊放鬆落戶條件，吸引人才落戶的話，城市的競爭力也會受到影響。