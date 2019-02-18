賞千年「上九會」 四川孝泉湧進5萬人

2019-02-18 00:09 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



位於四川省德陽市旌陽區的孝泉鎮，是一座有著兩千多年歷史文化的古鎮；東漢時期「一門三孝」的故事，聞名遐邇。每年正月舉辦的「上九會」，亦有著上千年的悠久歷史。 德陽孝泉鎮德孝城廣場「上九會」民俗巡遊表演，兩條長龍中間，舞獅迎福。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

農曆正月初九（2月13日）上午，孝泉鎮德孝城廣場人山人海，5萬多名本地和周邊的民眾匯聚，欣賞豬年的「上九會」民俗巡遊表演。

隨著清脆的鑼鼓聲，民俗巡遊表演正式開始。身穿紅色漢服的男子舉著寫有「民俗巡遊」的牌子，走在隊伍最前面開道；其後是手持元寶的「金豬財神」，一路向兩側民眾拜年作揖。

長長的隊伍中，最搶眼的是男女兩支舞龍隊伍，一黃一紅兩條長龍沿路舞動，吸引觀眾爭相拍照。巡遊隊伍一路沿德孝街、花行街、龍護舍利塔、寶塔街、大水巷行至武聖宮。在武聖宮廣場前，6名小「安安」在夫子的帶領下，誦讀新年祝語；向在場民眾行禮後，將手中福袋拋出，引得現場民眾紛紛接搶，笑聲不斷，氣氛熱鬧。

孝泉地處成都平原西北腹心地帶，古時便是周邊綿竹、安縣、北川、青川、松潘、茂汶等地土特產運往省城路上的大集鎮。據史料記載，孝泉「上九會」始於宋元、昌於明清，在清朝中後期最為繁榮。

「上九會」源自祭拜「一門三孝」姜詩一家三口，後發展成為集民俗、商品交易為一體的民間廟會活動。「上九會」在德陽乃至四川，都具有較大影響力，深受老百姓喜愛。今年的主題是「中國年·民俗味·上九會」，將一直持續到正月十五。