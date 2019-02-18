95後勇求職 不排斥去三線城

2019-02-18 00:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



針對2019年首次高校（大專院校）畢業生供需洽談會的情況，河南省人才交流中心發布的分析報告稱，從迷茫到自我肯定，從被動到主動，「95後」年輕人在選擇職業時越來越注重自我價值的體現。

中新社報導，2月13至23日，由河南省人力資源和社會保障廳主辦的河南省2019年春季大型公益招聘活動在省會鄭州持續進行。在第一階段的高校畢業生供需洽談會上，13950名「95後」此間冒雪尋「伯樂」，以求施展自我。據統計，6100餘人達成初步求職意向。

承辦方河南省人才交流中心介紹，此次高校畢業生供需洽談會針對近四年畢業的高校畢業生，提供崗位種類多，數量大，招聘計劃約佔當地全年的一半。此次洽談會發現，年輕人擇業觀確實已發生不小變化。與「80後」在職業選擇上更加謹慎不同，「95後」在考慮一份工作時，除了能否提供穩定的工作環境和令人滿意的薪水外，還多了一個重要的衡量因素—興趣和追求。

畢業於鄭州某學院的楊夢說：「我大學的專業是漢語言文學，希望能找到一份有關新媒體運行或文秘工作。薪水待遇並不是太重要，主要是喜歡，相信越做發展空間會越大。」

另外，針對就職去向，很多「95後」求職者對到三、四線城市工作並不排斥，他們更在乎職業發展的方向和空間。已經畢業兩年的張露已換了三份工作，做過營銷員，跑過市場業務。但她認為這都不是自己理想中的工作，她的志向在所學的服裝設計專業。

河南省人才交流中心16日發布「河南省2019年春季大型公益招聘活動第一周」分析報告認為，在「95後眼中，工作被賦予了除謀生之外的更多意義，它可以是展示自己興趣和才華的舞台，也可以是自我實現的途徑。