星夢無極限 北京藝考創新高

2019-02-18 00:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



農曆年假的餘溫還未散去，中國大陸一年一度的藝考又熱鬧啟幕。近期，北京藝術類本科招生考試陸續開考。從多校獲悉，今年藝考報名人數再攀新高，競爭更加激烈。

新華社報導，連日來，在中央戲劇學院、中國傳媒大學、北京電影學院校園內的各考點外，擠滿了從全大陸各地趕來的考生和家長，不少考生拉著行李箱直接從車站來學校應考。備考區域內，考生們在寒風中排隊等待進入考場。 大陸明星搖籃-北京電影學院2019年招生考試16日啟動，北影今年本科計劃招生520名，但報考總人次達近6萬，同比增長約31%。 （新華社） 分享 facebook

報導稱，今年中戲計劃招生573人，但共有6.7萬多人次（含兼報）報考該校，比去年增長1.6萬多人次，為歷年報考人數之最。其中，表演系共有1.1萬多人報名，報錄比高達229:1。

中國傳媒大學今年有近5萬人次報名參加該校初試，人數再創新高，其中2.3萬多名考生進入複試，角逐793個招生名額。該校的表演專業今年招生僅26人，但有1萬多名考生報名，同比去年增長近千人，報名人數呈逐年遞增趨勢。

北京電影學院招生考試16日正式開始，今年該校本科計劃招生520名，同比增加30人，但今年報考總人次達近6萬，同比增長約31%，再創歷史新高，諸多院系報考人次均有所增長。其中，美術學院新媒體藝術專業報考人數同比增長284.36%，為報考人數增長最多的專業。

值得關注的是，今年傳媒大學的藝考進行了重大改革，其複試取消了京外考點，所有考生統一在該校複試。同時，為專業能力特別突出的考生開設了「綠色通道」，提交作品被評定為優秀的考生可通過「綠色通道」進入複試。

近年來，各大院校在藝考中越來越重視考生的文化素養及綜合能力。今年，傳媒大學在原有語數英考試類別的基礎上，增加了文史哲考試類別。今年該校有約1.6萬名考生選擇參加文史哲的考試，占總報考人數約三分之一。