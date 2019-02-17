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陸赴港就醫人數太多 一線醫護累壞要政府給交代

2019-02-17 20:49香港01 記者吳倬安／報導

多個民間團體發起遊行，指香港難以消化每年五萬名持單程證來港人士對房屋和醫療需求，...
多個民間團體發起遊行，指香港難以消化每年五萬名持單程證來港人士對房屋和醫療需求，要求政府削減單程證限額。 香港01記者／羅君豪攝影
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新民主同盟、人民力量等政黨聯同多個民間團體發起遊行，指香港難以消化每年五萬名持單程證來港人士對房屋和醫療需求，要求政府削減單程證限額和收回單程證（中國公安部有關部門發給有香港或澳門親屬的中國內地居民前往香港或澳門定居的證件）審批權。

有份出席的九龍城區議員、公立醫院急診室醫生鄺葆賢表示，前線醫生近年感受到使用醫療資源的新移民有增加的趨勢，認為政府無行使單程證審批權，在不能預知移民對背景和所需社會資源的情況下，會令現時爆煲的醫療系統造成不可預測的負擔，她促政府公開更多有關單程證的數據，讓社會作出討論，從而制定合理和負責任的人口政策。

遊行於下午三時開始，由旺角西洋菜南街與阿皆老街交界起步，遊行至廣華醫院，其間再到旺角東站旁的旺角政府合署門外集會，他們高呼「醫療爆煲，減單程證」、「醫護加油」等口號，逾一百人參與。

發起遊行的新同盟立法會議員范國威表示，任何城巿或國家均有權自行制定移民政策，又指單程證人士為醫療和社福系統造成權力。他又以近期醫療系統爆煲作例子，指連七十年代使用的金屬病牀亦因病牀不足而需要重用，反映香港已吃不消每天一百五十名單程證人士來港所帶來的需求。

對於削減單程證名額的論調，被批評漠視人權和歧視新移民，范國威直指有關說法是荒天下之大謬，強調要求削減單程證限額並非歧視，他以醫院接收病人為例，醫院不會因病人是新移民而拒絕提供服務，重申現在只是要求為單程證截龍，促請政府不要再迴避新移民為香港帶來的問題。

鄺葆賢表示，前線醫生近年感受到使用醫療資源的新移民有增加的趨勢，認為政府無行使單程證審批權，在不能預知移民對背景和所需社會資源的情況下，會令現時爆煲的醫療系統造成不可預測的負擔，即使增加醫療資源和撥款亦只是追落後。

行會成員、同為醫生的安老事務委員會主席林正財今天稱，若沒有新移民作為「新生軍」，香港醫療系統爆煲情況或更嚴重。鄺葆賢指不論是何人都會有醫療需要，又指不論是香港人和新移民需有工作，她說當香港人因工作而無法陪伴家人或超時工作之時，「又有邊個Appreciate呢？」她促政府公開更多有關單程證的數據，讓社會作出討論。

在公立醫院內科病房擔任兼職護士的朱小姐表示，回歸以來共有100萬人持單程證來港，即香港每7人便有1人先新移民，不論港人或移民都會有醫療需要，又稱每天均接觸到說普通話的病人，甚至曾被病人要求說普通話。

在公立醫院內科病房擔任兼職護士的朱小姐（右）表示，回歸以來共有100萬人持單程證...
在公立醫院內科病房擔任兼職護士的朱小姐（右）表示，回歸以來共有100萬人持單程證來港，即香港每7人便有1人是新移民，不論港人或移民都會有醫療需要，又稱每天均接觸到說普通話的病人，甚至曾被病人要求說普通話。 香港01記者／羅君豪攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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