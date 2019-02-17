親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

非洲豬瘟檢出率攀升 陸製肉品再檢出三例病毒

最感人的肉搜！男跑步昏倒 科大生衝上CPR救回

北京故宮首次夜間開放 元宵節辦燈會歡迎民眾預約賞燈

2019-02-17 17:28聯合報 記者林則宏╱即時報導

入夜後的故宮，別有一番風味。 北京日報
入夜後的故宮，別有一番風味。 北京日報
分享

北京故宮正在舉行的「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年」展覽，吸引不少遊客前來感受傳統年味...
北京故宮正在舉行的「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年」展覽，吸引不少遊客前來感受傳統年味。 新華社
分享

據北京日報微信公號17日消息，今年正月15、16日（2月19、20日），北京故宮博物院將創下三個首次：建院94年來首次舉辦燈會、紫禁城古建築群首次晚間大規模點亮、首次在夜間免費對預約公眾開放。

報導稱，屆時，民眾將可漫步宮牆上觀燈，聆聽大陸中央民族樂團的現場演奏，和從暢音閣裡傳來的戲曲聲，欣賞投影在金色琉璃瓦上的《千里江山圖卷》等繪畫作品。不入宮的人，也可以看千米紅燈點亮故宮城牆的美麗景象。

這項今年元宵節特別的活動，是由中共北京市委宣傳部和故宮博物院共同舉辦的，正式名稱為「紫禁城上元之夜」文化活動。

專家介紹，元宵節古稱「上元節」，是新的一年第一個月圓之夜，也是新春慶賀活動的延續。其起源、成型於漢代，經過長期的發展、演變，形成了今天吃元宵、賞月、燃燈放焰、猜燈謎、舞獅子、舞龍等民俗。

但由於北京的古建築以木結構為主，因此過去幾乎沒有元宵燈會是在文保單位內舉辦。此次活動是北京故宮博物院建院94年來第一次在晚間免費對公眾開放，也是紫禁城古建築群第一次在晚間被較大規模點亮。

與民間「鬧花燈」不同，進宮既可看燈也可看殿。而且故宮的首次「燈會」，參觀線路走的是「高規格」—很多環節，觀眾都可登城牆，俯瞰整座紫禁城。

入場前，觀眾可觀賞午門城樓及東、西雁翅樓在燈光映照下的壯美雄姿。自午門入場後，首先觀賞點亮後的太和門廣場，隨後由午門西馬道登午門城樓，參觀「紫禁城裡過大年」展，在東雁翅樓欣賞中央民族樂團琵琶演奏家趙聰及其團隊的精彩演奏。

隨後，觀眾沿著由充滿節日氛圍的紅燈籠點綴的城牆步行至東南角樓，觀看虛擬實境影片《角樓》，再沿著城牆來到東華門城樓，參觀「營造之道—紫禁城建築藝術展」，當走過近千米長的佈滿紅燈籠的故宮東城牆時，可以看到臨近城牆西側的部分古建築也被點亮，聆聽到暢音閣戲樓傳來的戲曲聲音。

到達東北角樓後，觀眾步行至神武門，在這一區域可以觀賞到城牆南北兩側通過藝術燈光投影於建築屋頂上的《千里江山圖卷》等繪畫作品，宛如畫中遊。

離開神武門城樓後，神武門外東、西兩側的角樓餐廳和角樓咖啡當晚將開放迎客。

故宮介紹，此次活動不收費，將邀請勞動模範、北京榜樣、快遞小哥、環衛工人、解放軍和武警官兵、消防隊員、公安幹警等各界代表以及觀眾朋友數千人，前往觀燈賞景。

北京故宮近年來不斷「創新」。2012年到2018年，故宮開放面積從30%增至80%，新開放了南大庫傢俱館、四分之三的城牆等。

報導稱，此次舉辦燈會，也是一次擴大開放的嘗試。北京故宮希望藉此多層次展示中國優秀傳統文化的深厚內涵，讓沉睡的文物「活起來」。

自1月8日開展至今的「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年」展覽，就讓北京故宮參觀人數較去年同期大幅成長超過70%。

為舉行「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年」展覽，北京故宮特別重現清代宮中傳統，在乾清宮前...
為舉行「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年」展覽，北京故宮特別重現清代宮中傳統，在乾清宮前丹陛上下樹立起「天燈」和「萬壽燈」各一對。圖為工作人員早前在整理萬壽燈。 中新社
分享
北京故宮入夜後的「暢音閣」 北京日報
北京故宮入夜後的「暢音閣」 北京日報
分享

北京故宮建築燈會
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

非洲豬瘟檢出率攀升 陸製肉品再檢出三例病毒

2019-02-17 16:50

大陸多家廠商冷凍食品遭驗出含非洲豬瘟病毒

2019-02-17 16:43

男子代駕疑油門當煞車 老婦被撞夾欄慘死

2019-02-17 16:21

「每個都是心血結晶」 18歲模型車達人返母校辦展

2019-02-17 16:21

曾為高官色情服務…中國高鐵一姐旗下酒店創拍賣高價

2019-02-17 15:32

名相聲社團演員個資被打包賣 身分證號碼200元就有

2019-02-17 15:18

后海灣地標 深圳灣大橋車流僅預期2成

2019-02-17 14:41

深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41

通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41

福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57

學霸藝人翟天臨 考大學買分、博士論文抄襲… 原來大陸學術圈這麼黑

2019-02-17 11:00

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-17 09:56

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

影／男開車撞倒一排機車 網友：以為玩電動

2019-02-16 15:35

蛋糕夾毒品 香港海關拘17歲毒販

2019-02-16 15:35

電子煙禁售令香港約2百人失業 醫生：為下一代戒煙

2019-02-16 15:35

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-16 11:22

香江風情／香港的詩和遠方

2019-02-16 00:18

雲南台辦參訪團 赴義大交流

2019-02-15 22:39

疑病房繁忙分散注意力 醫生檢查老婦大腸失誤致腸穿孔

2019-02-15 20:01

情人節與男友鬧翻 陸女假日酒店「拆房」洩憤

2019-02-15 19:53

馬祖縣長劉增應今晚將在馬尾出席「兩馬同春鬧元宵」

2019-02-15 16:19

巴士迷大戰！購入退役雙層巴遭毀壞 他砸對方單層巴報復

2019-02-15 15:09

老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10

人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05

中國老牌椰汁稱能豐胸被查 新版廣告不養眼

2019-02-15 14:02

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

防學生近視 浙江禁APP作業

2019-02-15 01:51

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40
看更多

熱門文章

學生網購「寫字機器人」代筆作業 家長氣炸砸爛

2019-02-17 13:57

華為留不住人才 任正非痛心

2019-02-17 00:46

華為留不住高級人才 博士員工離職率21.8％

2019-02-16 20:05

學霸藝人翟天臨 考大學買分、博士論文抄襲… 原來大陸學術圈這麼黑

2019-02-17 11:00

大叔上網瀏覽正妹裸身托胸照 下一秒驚覺「是我女兒」

2019-02-17 15:42

鑽石恆久遠？大陸人工鑽石恐徹底顛覆全球市場

2019-02-17 15:01

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

習近平強調依法治國「絕不走西方司法獨立之路」

2019-02-17 15:23

中國地圖沒台灣 中共要「找碴」

2019-02-17 00:16

為何1/5博士級員工都走了 華為內部恐藏這些問題

2019-02-17 16:27

中芯國際預計第一季收入是全年低點 14奈米製程將量產

2019-02-16 20:09

兩岸人物／天神前董座 害公司慘賠

2019-02-17 01:08

李銳對習有恩 卻說「人有權會變…」

2019-02-17 00:24

大陸多家廠商冷凍食品遭驗出含非洲豬瘟病毒

2019-02-17 16:43

非洲豬瘟檢出率攀升 陸製肉品再檢出三例病毒

2019-02-17 16:50

曾提拔習近平、想平反六四 毛澤東秘書李銳101歲過世

2019-02-17 00:24

通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41

深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

工業富聯副董李傑：關燈工廠解放低階勞動力

2019-02-17 14:44

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

兩岸人物／吳向東 打造大陸酒商第一股

2019-02-17 01:08

京東方股價五天漲36%

2019-02-17 01:07

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

曾為高官色情服務…中國高鐵一姐旗下酒店創拍賣高價

2019-02-17 15:32

男子代駕疑油門當煞車 老婦被撞夾欄慘死

2019-02-17 16:21

華為引爆美中慕尼黑針鋒相對…像「爭歐洲監護權」

2019-02-17 16:32

新能源概念股 銀星炒翻天

2019-02-17 01:07

陸新股限價 證監會再喊改革

2019-02-17 01:07

福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57

「每個都是心血結晶」 18歲模型車達人返母校辦展

2019-02-17 16:21

名相聲社團演員個資被打包賣 身分證號碼200元就有

2019-02-17 15:18

重慶、陜西率先漲最低工資

2019-02-17 01:06

菲總統現身銅鑼灣「為妻慶生」 5個月2度祕訪港

2019-02-17 16:35

陸官方穩經濟 緊盯失業

2019-02-17 01:06

華為收集外國情報？楊潔篪：中國沒要企業安裝「後門」

2019-02-17 16:29

北京故宮首次夜間開放 元宵節辦燈會歡迎民眾預約賞燈

2019-02-17 17:28

陸增持美債 七個月首見

2019-02-17 01:07

任正非嘆華為留不住高級人才 員工：無用武之地

2019-02-17 00:18

后海灣地標 深圳灣大橋車流僅預期2成

2019-02-17 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top