北京故宮首次夜間開放 元宵節辦燈會歡迎民眾預約賞燈

2019-02-17 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



入夜後的故宮，別有一番風味。 北京日報 分享 facebook

北京故宮正在舉行的「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年」展覽，吸引不少遊客前來感受傳統年味。 新華社 分享 facebook

據北京日報微信公號17日消息，今年正月15、16日（2月19、20日），北京故宮博物院將創下三個首次：建院94年來首次舉辦燈會、紫禁城古建築群首次晚間大規模點亮、首次在夜間免費對預約公眾開放。

報導稱，屆時，民眾將可漫步宮牆上觀燈，聆聽大陸中央民族樂團的現場演奏，和從暢音閣裡傳來的戲曲聲，欣賞投影在金色琉璃瓦上的《千里江山圖卷》等繪畫作品。不入宮的人，也可以看千米紅燈點亮故宮城牆的美麗景象。

這項今年元宵節特別的活動，是由中共北京市委宣傳部和故宮博物院共同舉辦的，正式名稱為「紫禁城上元之夜」文化活動。

專家介紹，元宵節古稱「上元節」，是新的一年第一個月圓之夜，也是新春慶賀活動的延續。其起源、成型於漢代，經過長期的發展、演變，形成了今天吃元宵、賞月、燃燈放焰、猜燈謎、舞獅子、舞龍等民俗。

但由於北京的古建築以木結構為主，因此過去幾乎沒有元宵燈會是在文保單位內舉辦。此次活動是北京故宮博物院建院94年來第一次在晚間免費對公眾開放，也是紫禁城古建築群第一次在晚間被較大規模點亮。

與民間「鬧花燈」不同，進宮既可看燈也可看殿。而且故宮的首次「燈會」，參觀線路走的是「高規格」—很多環節，觀眾都可登城牆，俯瞰整座紫禁城。

入場前，觀眾可觀賞午門城樓及東、西雁翅樓在燈光映照下的壯美雄姿。自午門入場後，首先觀賞點亮後的太和門廣場，隨後由午門西馬道登午門城樓，參觀「紫禁城裡過大年」展，在東雁翅樓欣賞中央民族樂團琵琶演奏家趙聰及其團隊的精彩演奏。

隨後，觀眾沿著由充滿節日氛圍的紅燈籠點綴的城牆步行至東南角樓，觀看虛擬實境影片《角樓》，再沿著城牆來到東華門城樓，參觀「營造之道—紫禁城建築藝術展」，當走過近千米長的佈滿紅燈籠的故宮東城牆時，可以看到臨近城牆西側的部分古建築也被點亮，聆聽到暢音閣戲樓傳來的戲曲聲音。

到達東北角樓後，觀眾步行至神武門，在這一區域可以觀賞到城牆南北兩側通過藝術燈光投影於建築屋頂上的《千里江山圖卷》等繪畫作品，宛如畫中遊。

離開神武門城樓後，神武門外東、西兩側的角樓餐廳和角樓咖啡當晚將開放迎客。

故宮介紹，此次活動不收費，將邀請勞動模範、北京榜樣、快遞小哥、環衛工人、解放軍和武警官兵、消防隊員、公安幹警等各界代表以及觀眾朋友數千人，前往觀燈賞景。

北京故宮近年來不斷「創新」。2012年到2018年，故宮開放面積從30%增至80%，新開放了南大庫傢俱館、四分之三的城牆等。

報導稱，此次舉辦燈會，也是一次擴大開放的嘗試。北京故宮希望藉此多層次展示中國優秀傳統文化的深厚內涵，讓沉睡的文物「活起來」。