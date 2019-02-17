大陸多家廠商冷凍食品遭驗出含非洲豬瘟病毒

2019-02-17 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



北京《新京報》17日報導，近期大陸至少有11家業者，包括冷凍水餃、肉丸等40批次產品被驗出含非洲豬瘟病毒。對於眾多食品大廠接連出包，大陸學者指出，很大原因是食品行業的進貨查驗制度形同虛設。

新京報稱，總部位於河南鄭州的深圳交易所上市公司—三全食品，14日在深交所互動易平台上，就旗下「灌湯水餃」遭檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性的消息答投資者問時表示，截至目前公司沒有收到權威部門通知，將進一步核實該事件。

隨後有網友爆料稱，包括三全、鄭榮、科迪、金鑼等在內的11家廠商的40批次產品83個樣品都被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，採樣地點分別在甘肅蘭州市、武陵市、白銀市、酒泉市、金昌市。甘肅省農業農村廳15日向新京報證實此一消息，並稱檢測結果有待進一步排查。

報導指出，本月9日湖南省湘西自治州就曾檢測出三全「灌湯水餃」三份樣品非洲豬瘟病毒核酸陽性。湘西自治州重大動物疫病防制指揮部辦公室早前也向媒體證實此一消息，並稱此事正在處置中，尚未結束。

除三全食品，今年1月22日，大陸另一家上市食品公司安井食品也曾公告，旗下子公司泰州安井食品公司一個批次的「撒尿肉丸」疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性。該批產品是在甘肅省慶城縣調查中被發現的。

另一家知名肉品加工廠雙匯發展，更曾多次遭查出產品含非洲豬瘟病毒。去年10月底，台灣農委會在金門小三通的棄置箱中，也驗出雙匯的「香脆腸」含非洲豬瘟病毒。

上海《第一財經》指出，儘管大陸農業農村部一再強調，非洲豬瘟不感染人。感染非洲豬瘟病毒的食品經高溫烹飪即可消滅病毒，不會對人造成健康威脅。但隨著大陸消費者食品安全意識提升，必然要追問為什麼帶有豬瘟病毒的肉類食品會一再走上餐桌？

對此，中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅指出，「很大原因是速凍食品行業的進貨查驗制度形同虛設！」

她認為，在非洲豬瘟病毒肆虐的當下，冷凍食品業者應專門構築防火牆，加強檢驗非洲豬瘟病毒，因地制宜，可以使用快速檢測的試劑盒、試紙條，最大限度通過自檢規避風險。

朱毅表示。「進貨查驗制度不是做樣子的，要與時俱進，要有危機意識，要把風險管理加入進來，原本沒有這一項檢測，不等於就可以睜隻眼閉隻眼讓問題豬肉成為原材料。」