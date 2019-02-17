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「每個都是心血結晶」 18歲模型車達人返母校辦展

2019-02-17 16:21香港01 記者侯彩琳／報導

梁子儀收藏約600款模型車。 記者侯彩琳／攝影
梁子儀收藏約600款模型車。 記者侯彩琳／攝影
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不少巴士迷，都會收藏不同車輛模型。去年剛從中學畢業，今年18歲的梁子儀，已收藏約600款交通工具模型，包括香港傳統電車、紀律部隊車輛、小巴、的士等；他更重返母校舉辦展覽，分享交通工具的種類和歷史。

不少模型因為產量較少，十分難買到，梁子儀明白，收藏的過程「嚮往的人多，如願的人少」自己為收藏罕見模型而不斷找人幫忙，到處打聽，是收藏過程中最難忘的回憶；千金難買心頭好，梁子儀揚言：「除非我有多一架車（模型），或者山窮水盡，如果我有能力，都不會賣出去！」

兼職實習賺錢 收藏約600款車輛模型

梁子儀收藏的交通工具模型中，有各類型巴士、小巴、電車、計程車、運送馬匹用的運馬車，還有不同地區的紀律部隊車輛等。他不但能輕易分辨每種模型的不同，更能說出每種車輛的型號和歷史。 現時擁有約600款車輛模型的梁子儀說：「好似一樣，但其實沒有一架是一樣的。」而同款車輛亦有不同版本，「要自己去研究。」

中學畢業後於實習時賺錢，再於讀大學時兼職工作，將大量收入投入模型愛好，梁子儀指，雖然日常生活要節省，但「每一架車（模型）都是我心血的結晶」 他指，「除非我有多一架車（模型），或者山窮水盡，如果我有能力我都不會賣出去。」

梁子儀收藏各類型紀律部隊車輛。 記者侯彩琳／攝影
梁子儀收藏各類型紀律部隊車輛。 記者侯彩琳／攝影
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小巴具童年回憶 可從模型增擴眼界

子儀的收藏故事始於初次接觸車輛模型，是在2017年的玩具展上，當時梁子儀看見平時乘搭的小巴，縮小成眼前一架精緻的模型，還搭配上逼真的街景，不禁眼前一亮，「哇，好特別啊。」小巴模型仿佛將梁子儀帶回童年，梁子儀說：「小時候很喜歡玩玩具車，以前媽媽也買過很多給我，很疼愛我」所以當時便買下兩架小巴模型，覺得既可以了解本港不同的交通工具，又可以增擴眼界。

之後，梁子儀的「收藏癮」便一發不可收拾，常常到車輛模型專門店看看有沒有新模型發售，亦會將收藏的車模型，帶去門店做對比，看看有沒有推出新的版本。每日更花約3小時，到社交網站和其他模型愛好者交流。

梁子儀2017年在玩具展上購買兩輛模型小巴，自此愛上收集交通工具模型。 記者侯彩...
梁子儀2017年在玩具展上購買兩輛模型小巴，自此愛上收集交通工具模型。 記者侯彩琳／攝影
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難忘尋到心頭好「煞臣」 用金更用心

梁子儀指，收藏車輛模型中最難忘的是「尋找車的過程」，有些模型產量少，價值高，有些則沒有公開發售，需要從其他模型愛好者手中買到心頭好。曾有人艷羨梁子儀說：「你好有錢，搵到這麼多不同的車」，但梁子儀說：「砸錢是其次，你要花好多心機。」

警務處已退役的撤遜裝甲車（俗稱煞臣）模型，便是梁子儀的心頭好之一。「煞臣」模型一開始並沒有太大的知名度，而全港產量亦僅有100至200架，梁子儀花了很多時間，都未能買到。而有位交通警察願意將「煞臣」模型售出，子儀十分興奮，花費約2000元購買，而子儀指，現時「煞臣」模型價值約為3000至4000元。

返母校舉辦展覽 讓師弟妹從中了解車輛歷史

今年是梁子儀第二年回到中學母校佛教黃鳳翎中學舉辦模型展覽，不少學生都圍著模型十分興奮。佛教黃鳳翎中學校長李偉盛表示，學校十分歡迎舊生能回校分享自己的專長和知識，而舉辦交通模型展，有助學生從模型中學習香港歷史的發展，趣味性較大。

而佛教黃鳳翎中學亦在3年前在圖書館設立分享角，邀請包括前立法會主席曾鈺成及香港天文台前台長林超英等名人嘉賓進行分享，期望學生能以有趣，輕鬆的方式和嘉賓對話，更吸取到各方面知識。

梁子儀說，收藏交通工具模型時付出的時間和心血，比金錢更重要。 記者侯彩琳／攝影
梁子儀說，收藏交通工具模型時付出的時間和心血，比金錢更重要。 記者侯彩琳／攝影
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