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曾為高官色情服務…中國高鐵一姐旗下酒店創拍賣高價

2019-02-17 15:32世界日報 中國新聞組╱北京17日電

曾為劉志軍提供色情服務，丁書苗旗下酒店16億拍出。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
曾為劉志軍提供色情服務，丁書苗旗下酒店16億拍出。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
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曾為落馬高管劉志軍物色色情服務、有「高鐵一姐」之稱的山西女商人丁書苗，旗下五星級酒店日前拍出16億人民幣，引起關注。

丁書苗被判囚20年並處罰金25億元。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
丁書苗被判囚20年並處罰金25億元。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
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多維新聞報導， 北京市二中院15日發布消息，二中院透過司法網路拍賣，以16億人民幣(約2.36億美元)的價格拍賣，成交了北京某五星級酒店有限公司的全部股權。該股權的成交，也創造了北京法院網路司法拍賣以來，拍賣成交的單筆最高金額紀錄。

因行賄中國前鐵道部長劉志軍而被判囚20年並處罰金25億元的丁書苗，其被凍結的資產近日陸續被拍賣。

報導指出，這家五星級酒店正是丁書苗此前「進京」的標誌性資產——北京伯豪瑞廷酒店。該酒店位於北京商業核心區，央視大樓附近，總建築面積約5萬平方米。

自2014年丁書苗案判決後，法院已啟動財產評估工作，直至2018年11月才作出該酒店股權定價。

但在拍賣過程中，法院多次接獲電話實名舉報，稱拍賣存在串標、圍標、毀標等行為，於是決定暫緩拍賣。其後，法院於近期再次啟動拍賣，起拍價為14億多，比第一次提高逾3億元。經29次出價後，最終由北京某財務顧問公司競得。

此前公開報導顯示，現年64歲的丁書苗，憑藉敢作敢為性格，攀上劉志軍後，充當其「權力掮客」，逐步壟斷高鐵相關多項生意。 她不僅以金錢幫助劉志軍滿足權欲，還「兼顧」他的色欲。劉志軍在豪華酒店、高消費娛樂場多次「嫖宿」女性，均由丁書苗出資安排，她還投資拍攝電視劇《新紅樓夢》，其中多名劇組演員，成為劉的情婦。

2011年1月，丁書苗被當局帶走調查，同年2月，劉志軍落台。

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