親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

太勵志！「星光」歌手星路浮沉 十年後被Google錄取

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

名相聲社團演員個資被打包賣 身分證號碼200元就有

2019-02-17 15:18世界日報 中國新聞組╱北京17日電

演員信息被打包賣，德云社表示將針對上述侵權行為，委託律師依法維權。 報系資料照
演員信息被打包賣，德云社表示將針對上述侵權行為，委託律師依法維權。 報系資料照
分享

知名相聲社團德雲社15日發布聲明稱，旗下多位藝人的住址、行程等信息被多次洩露、傳播及售賣，嚴重侵犯了藝人的隱私權，將針對上述侵權行為，委託律師依法維權。

北京青年報報導，德雲社維權聲明在網上引發關注。聲明稱，一段時間以來，德雲社旗下多位藝人的住址、行程等信息多次被洩露、傳播及售賣，這些行為已嚴重妨礙了藝人正常的工作和生活，並嚴重侵犯了藝人的隱私權，甚至還會對藝人的人身安全帶來潛在的隱患。

聲明指出：將委託律師依法維權，追究盜取、傳播、售賣上述信息的相關人員的民事、行政甚至刑事責任；相關藝人也已經啟動報警程序。

據報導，聲明發出之後，網上仍有不少打著出售德雲社相關藝人信息的帳號在活躍。

一名自稱資深追星人士的賣家介紹，只需人民幣50元（約台幣227元），粉絲就可獲得岳雲鵬、張雲雷、孟鶴堂等藝人身分證號碼。此外，張雲雷等藝人住址信息也可以打包購買。「身分證加住址，打包價100元（約台幣454元）。」

對於上述信息來源，有網友稱可能是其他粉絲或工作人員提供，但賣家堅稱：「都是我們自己查的，保真。」

此外，根據賣家朋友圈顯示，其出售信息不僅限於德雲社一眾藝人，從演員朱一龍、楊冪，到歌手薛之謙、李榮浩、再到偶像楊超越、黃明昊……，許多明星的手機號、酒店入住信息乃至工作行程都有出售。

律師韓驍表示，不管是出售藝人個人信息的「黃牛」，還是購買此類信息並騷擾藝人的所謂「粉絲」，均涉嫌侵犯藝人的合法權利，嚴重者還會涉及刑事犯罪。按照刑法規定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節嚴重的，將被處以三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

北京隱私權身分證
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

「每個都是心血結晶」 18歲模型車達人返母校辦展

2019-02-17 16:21

男子代駕疑油門當煞車 老婦被撞夾欄慘死

2019-02-17 16:21

曾為高官色情服務…中國高鐵一姐旗下酒店創拍賣高價

2019-02-17 15:32

后海灣地標 深圳灣大橋車流僅預期2成

2019-02-17 14:41

深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41

通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41

福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57

學霸藝人翟天臨 考大學買分、博士論文抄襲… 原來大陸學術圈這麼黑

2019-02-17 11:00

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-17 09:56

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

影／男開車撞倒一排機車 網友：以為玩電動

2019-02-16 15:35

蛋糕夾毒品 香港海關拘17歲毒販

2019-02-16 15:35

電子煙禁售令香港約2百人失業 醫生：為下一代戒煙

2019-02-16 15:35

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-16 11:22

香江風情／香港的詩和遠方

2019-02-16 00:18

雲南台辦參訪團 赴義大交流

2019-02-15 22:39

疑病房繁忙分散注意力 醫生檢查老婦大腸失誤致腸穿孔

2019-02-15 20:01

情人節與男友鬧翻 陸女假日酒店「拆房」洩憤

2019-02-15 19:53

馬祖縣長劉增應今晚將在馬尾出席「兩馬同春鬧元宵」

2019-02-15 16:19

巴士迷大戰！購入退役雙層巴遭毀壞 他砸對方單層巴報復

2019-02-15 15:09

老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10

人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05

中國老牌椰汁稱能豐胸被查 新版廣告不養眼

2019-02-15 14:02

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

防學生近視 浙江禁APP作業

2019-02-15 01:51

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23
看更多

熱門文章

華為留不住人才 任正非痛心

2019-02-17 00:46

華為留不住高級人才 博士員工離職率21.8％

2019-02-16 20:05

學霸藝人翟天臨 考大學買分、博士論文抄襲… 原來大陸學術圈這麼黑

2019-02-17 11:00

學生網購「寫字機器人」代筆作業 家長氣炸砸爛

2019-02-17 13:57

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

鑽石恆久遠？大陸人工鑽石恐徹底顛覆全球市場

2019-02-17 15:01

中共革命元老、毛澤東秘書李銳去世 享壽102歲

2019-02-16 17:01

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

大叔上網瀏覽正妹裸身托胸照 下一秒驚覺「是我女兒」

2019-02-17 15:42

中國地圖沒台灣 中共要「找碴」

2019-02-17 00:16

中芯國際預計第一季收入是全年低點 14奈米製程將量產

2019-02-16 20:09

習近平強調依法治國「絕不走西方司法獨立之路」

2019-02-17 15:23

兩岸人物／天神前董座 害公司慘賠

2019-02-17 01:08

李銳對習有恩 卻說「人有權會變…」

2019-02-17 00:24

曾提拔習近平、想平反六四 毛澤東秘書李銳101歲過世

2019-02-17 00:24

通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

兩岸人物／吳向東 打造大陸酒商第一股

2019-02-17 01:08

京東方股價五天漲36%

2019-02-17 01:07

工業富聯副董李傑：關燈工廠解放低階勞動力

2019-02-17 14:44

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

新能源概念股 銀星炒翻天

2019-02-17 01:07

陸新股限價 證監會再喊改革

2019-02-17 01:07

福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57

重慶、陜西率先漲最低工資

2019-02-17 01:06

曾為高官色情服務…中國高鐵一姐旗下酒店創拍賣高價

2019-02-17 15:32

陸官方穩經濟 緊盯失業

2019-02-17 01:06

名相聲社團演員個資被打包賣 身分證號碼200元就有

2019-02-17 15:18

陸增持美債 七個月首見

2019-02-17 01:07

男子代駕疑油門當煞車 老婦被撞夾欄慘死

2019-02-17 16:21

任正非嘆華為留不住高級人才 員工：無用武之地

2019-02-17 00:18

大陸央企金融資產推動整合

2019-02-17 01:07

后海灣地標 深圳灣大橋車流僅預期2成

2019-02-17 14:41

陸企名人堂／西北薯王 貧農擺攤打進世界盃

2019-02-17 13:39

「每個都是心血結晶」 18歲模型車達人返母校辦展

2019-02-17 16:21

為何1/5博士級員工都走了 華為內部恐藏這些問題

2019-02-17 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top