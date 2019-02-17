名相聲社團演員個資被打包賣 身分證號碼200元就有

2019-02-17 15:18 世界日報 中國新聞組╱北京17日電



演員信息被打包賣，德云社表示將針對上述侵權行為，委託律師依法維權。 報系資料照 分享 facebook

知名相聲社團德雲社15日發布聲明稱，旗下多位藝人的住址、行程等信息被多次洩露、傳播及售賣，嚴重侵犯了藝人的隱私權，將針對上述侵權行為，委託律師依法維權。

北京青年報報導，德雲社維權聲明在網上引發關注。聲明稱，一段時間以來，德雲社旗下多位藝人的住址、行程等信息多次被洩露、傳播及售賣，這些行為已嚴重妨礙了藝人正常的工作和生活，並嚴重侵犯了藝人的隱私權，甚至還會對藝人的人身安全帶來潛在的隱患。

聲明指出：將委託律師依法維權，追究盜取、傳播、售賣上述信息的相關人員的民事、行政甚至刑事責任；相關藝人也已經啟動報警程序。

據報導，聲明發出之後，網上仍有不少打著出售德雲社相關藝人信息的帳號在活躍。

一名自稱資深追星人士的賣家介紹，只需人民幣50元（約台幣227元），粉絲就可獲得岳雲鵬、張雲雷、孟鶴堂等藝人身分證號碼。此外，張雲雷等藝人住址信息也可以打包購買。「身分證加住址，打包價100元（約台幣454元）。」

對於上述信息來源，有網友稱可能是其他粉絲或工作人員提供，但賣家堅稱：「都是我們自己查的，保真。」

此外，根據賣家朋友圈顯示，其出售信息不僅限於德雲社一眾藝人，從演員朱一龍、楊冪，到歌手薛之謙、李榮浩、再到偶像楊超越、黃明昊……，許多明星的手機號、酒店入住信息乃至工作行程都有出售。

律師韓驍表示，不管是出售藝人個人信息的「黃牛」，還是購買此類信息並騷擾藝人的所謂「粉絲」，均涉嫌侵犯藝人的合法權利，嚴重者還會涉及刑事犯罪。按照刑法規定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節嚴重的，將被處以三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。