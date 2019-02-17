深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41 世界日報 香港新聞組／香港17日電



深圳灣公路大橋鋼纜斷裂，「香港橋王」路政署前副署長劉正光認為與施工水準或質量欠佳有關。 中通社 分享 facebook

深圳灣公路大橋通車僅12年出現鋼纜折斷，業界皆認為罕見。「香港橋王」路政署前副署長劉正光表示，普通鋼纜壽命可達5、60年，他認為與施工水準或質量欠佳有關，或因灌漿時留有「水氣」，因而出現鏽蝕。

明報報導，劉正光說，預應力鋼纜分為內置及外置，內置設於混凝土內，用作承托大橋本身的重量，外置則放於混凝土以外，用作抵抗活動荷載。他估計或因灌漿時在內部留有「水氣」，時間久了就現鏽蝕，令鋼纜折斷。

劉正光又稱，橋內有6條外置鋼纜，但設計要求額外預留兩個後備鋼纜位置，以便在鋼纜有問題時，於後備位置換上新鋼纜，「雖然可將有問題的鋼纜取出，在原本的位置更換，但由於取出鋼纜需時，亦要檢查原鋼纜的位置石屎有否異常，故在後備位置換上新鋼纜較快」。

香港01報導，土木工程師蘇耀坤表示，深圳灣大橋僅落成10多年便發生鋼纜折斷，形容「情況罕見、好誇張」。蘇估計，鋼纜折斷一般為鏽蝕引致，故須灌漿改善情況。

資深土木工程師倪學仁表示，鋼纜作用是拉起橋面，平衡橋面壓力，認為涉事折斷鋼纜應有油脂保護，可能是保養不足，以致油脂風乾引起鋼纜生鏽繼而折斷。他續指，修補更換涉事的鋼纜並不困難，惟訂造新的鋼纜需時，相信要數星期才能完成更換工作。

報導指出，參與建造青衣南、北橋的工程師學會前會長陳健碩促政府深入研究。他指出外置式鋼纜比內置鋼纜容易受破壞，如人為破壞；而根據文獻及經驗分析，估計有關鋼纜出廠時已有瑕疵，或在灌漿時混入水泡或氣泡，加快鏽蝕速度，以致斷裂。