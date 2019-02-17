通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41 世界日報 香港新聞組／香港17日電



連接香港和深圳的深圳灣大橋出現鋼纜鏽蝕折斷需要更換，路政署署長陳派明(圖）指出大橋結構安全，仍可行車。 中通社 分享 facebook

香港當局16日公布，連接香港和深圳市的深圳灣大橋一條外置式鋼纜，因鏽蝕折斷需要更換。路政署署長陳派明認為這「不是常見現象」，署方將在3周內更換鋼纜，目前大橋結構是安全，仍可行車。

明報報導，深圳灣公路大橋往香港方向的一條高架橋內，其中一條直徑160毫米外置預應力鋼纜折斷，該橋3條行車線要臨時封閉兩條。陳派明說，專業顧問及工程師已檢測大橋，證實大橋結構安全。該橋3條行車線要臨時封閉兩條。

陳派明說，高架橋內有6條外置鋼纜，以及40條內置鋼纜，其中外置鋼纜直徑16厘米，是由多條較細的鋼筋組成，初步估計是組成鋼纜的部分鋼筋鏽蝕，令其他鋼筋要承受更多力，最終導致鋼纜折斷。他形容鋼纜折斷「不是常見現象」，但強調工程建造期間有縝密的監察機制，相信鋼纜的物料符合當時要求。

報導指出，折斷的鋼纜路段由港方負責建造和維修，當初設計大橋時，已考慮到有更換鋼纜需要，為此預留足夠安全係數，就算少了其中1條，仍可繼續行車。

陳派明估計，更換鋼纜需時約3周，署方會取出折斷鋼纜作測試，找出折斷原因。他說，香港有不少橋樑採用類似設計，包括青衣南橋、八號幹線等，署方會用3個月時間檢查相關橋梁。

結構問題 非首次發生

香港蘋果日報報導，大橋結構問題非首次發生，2010年底有傳媒報導，深圳灣公路大橋深圳段檢測時發現支座結構輕微移位，當局稱不涉橋梁安全問題，但需封閉橋面部份行車線長達一年檢查及維修。

一地兩檢 中港的首例

香港01報導，深圳灣公路大橋過去一直鮮有被提及，然而它卻是意義重大；除了是慶香港回歸中國10周年的中港連接橋，連接的深圳灣口岸更是中港一地兩檢的首例。大橋於於2003年8月動工，2007年7月1日開通，由時任國家主席胡錦濤主持通車儀式。

大橋鋼纜折斷處因鏽蝕折斷而被取出的鋼纜旁，仍有兩條鋼纜，右上則未有外置鋼纜；而三條鋼纜均以混凝土保護著。 圖／路政署提供 分享 facebook