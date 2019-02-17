親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

霸凌小學生 盧秀燕怒極連說4次「辦的是什麼教育」

通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41世界日報 香港新聞組／香港17日電

連接香港和深圳的深圳灣大橋出現鋼纜鏽蝕折斷需要更換，路政署署長陳派明(圖）指出大...
連接香港和深圳的深圳灣大橋出現鋼纜鏽蝕折斷需要更換，路政署署長陳派明(圖）指出大橋結構安全，仍可行車。 中通社
分享

香港當局16日公布，連接香港和深圳市的深圳灣大橋一條外置式鋼纜，因鏽蝕折斷需要更換。路政署署長陳派明認為這「不是常見現象」，署方將在3周內更換鋼纜，目前大橋結構是安全，仍可行車。

明報報導，深圳灣公路大橋往香港方向的一條高架橋內，其中一條直徑160毫米外置預應力鋼纜折斷，該橋3條行車線要臨時封閉兩條。陳派明說，專業顧問及工程師已檢測大橋，證實大橋結構安全。該橋3條行車線要臨時封閉兩條。

陳派明說，高架橋內有6條外置鋼纜，以及40條內置鋼纜，其中外置鋼纜直徑16厘米，是由多條較細的鋼筋組成，初步估計是組成鋼纜的部分鋼筋鏽蝕，令其他鋼筋要承受更多力，最終導致鋼纜折斷。他形容鋼纜折斷「不是常見現象」，但強調工程建造期間有縝密的監察機制，相信鋼纜的物料符合當時要求。

報導指出，折斷的鋼纜路段由港方負責建造和維修，當初設計大橋時，已考慮到有更換鋼纜需要，為此預留足夠安全係數，就算少了其中1條，仍可繼續行車。

陳派明估計，更換鋼纜需時約3周，署方會取出折斷鋼纜作測試，找出折斷原因。他說，香港有不少橋樑採用類似設計，包括青衣南橋、八號幹線等，署方會用3個月時間檢查相關橋梁。

結構問題 非首次發生

香港蘋果日報報導，大橋結構問題非首次發生，2010年底有傳媒報導，深圳灣公路大橋深圳段檢測時發現支座結構輕微移位，當局稱不涉橋梁安全問題，但需封閉橋面部份行車線長達一年檢查及維修。

一地兩檢 中港的首例

香港01報導，深圳灣公路大橋過去一直鮮有被提及，然而它卻是意義重大；除了是慶香港回歸中國10周年的中港連接橋，連接的深圳灣口岸更是中港一地兩檢的首例。大橋於於2003年8月動工，2007年7月1日開通，由時任國家主席胡錦濤主持通車儀式。

大橋鋼纜折斷處因鏽蝕折斷而被取出的鋼纜旁，仍有兩條鋼纜，右上則未有外置鋼纜；而三...
大橋鋼纜折斷處因鏽蝕折斷而被取出的鋼纜旁，仍有兩條鋼纜，右上則未有外置鋼纜；而三條鋼纜均以混凝土保護著。 圖／路政署提供
分享

深圳灣大橋鋼纜鏽蝕斷裂處。 圖／世界日報提供
深圳灣大橋鋼纜鏽蝕斷裂處。 圖／世界日報提供
分享

深圳一地兩檢
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41

福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-17 09:56

后海灣地標 深圳灣大橋車流僅預期2成

2019-02-17 14:41

學霸藝人翟天臨 考大學買分、博士論文抄襲… 原來大陸學術圈這麼黑

2019-02-17 11:00

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

影／男開車撞倒一排機車 網友：以為玩電動

2019-02-16 15:35

蛋糕夾毒品 香港海關拘17歲毒販

2019-02-16 15:35

電子煙禁售令香港約2百人失業 醫生：為下一代戒煙

2019-02-16 15:35

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-16 11:22

香江風情／香港的詩和遠方

2019-02-16 00:18

雲南台辦參訪團 赴義大交流

2019-02-15 22:39

疑病房繁忙分散注意力 醫生檢查老婦大腸失誤致腸穿孔

2019-02-15 20:01

情人節與男友鬧翻 陸女假日酒店「拆房」洩憤

2019-02-15 19:53

馬祖縣長劉增應今晚將在馬尾出席「兩馬同春鬧元宵」

2019-02-15 16:19

巴士迷大戰！購入退役雙層巴遭毀壞 他砸對方單層巴報復

2019-02-15 15:09

老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10

人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05

中國老牌椰汁稱能豐胸被查 新版廣告不養眼

2019-02-15 14:02

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

防學生近視 浙江禁APP作業

2019-02-15 01:51

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

年年解籤都稱「港人需團結」？ 鄉議局主席秀96支籤證明

2019-02-10 19:33

無頭野豬屍體現汀九更生灣 屍身嚴重腐爛露白骨

2019-02-10 19:18
看更多

熱門文章

華為留不住高級人才 博士員工離職率21.8％

2019-02-16 20:05

華為留不住人才 任正非痛心

2019-02-17 00:46

學霸藝人翟天臨 考大學買分、博士論文抄襲… 原來大陸學術圈這麼黑

2019-02-17 11:00

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

中共革命元老、毛澤東秘書李銳去世 享壽102歲

2019-02-16 17:01

學生網購「寫字機器人」代筆作業 家長氣炸砸爛

2019-02-17 13:57

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

中國地圖沒台灣 中共要「找碴」

2019-02-17 00:16

中芯國際預計第一季收入是全年低點 14奈米製程將量產

2019-02-16 20:09

兩岸人物／天神前董座 害公司慘賠

2019-02-17 01:08

李銳對習有恩 卻說「人有權會變…」

2019-02-17 00:24

曾提拔習近平、想平反六四 毛澤東秘書李銳101歲過世

2019-02-17 00:24

電子煙禁售令香港約2百人失業 醫生：為下一代戒煙

2019-02-16 15:35

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

影／男開車撞倒一排機車 網友：以為玩電動

2019-02-16 15:35

兩岸人物／吳向東 打造大陸酒商第一股

2019-02-17 01:08

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

京東方股價五天漲36%

2019-02-17 01:07

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

蛋糕夾毒品 香港海關拘17歲毒販

2019-02-16 15:35

新能源概念股 銀星炒翻天

2019-02-17 01:07

陸新股限價 證監會再喊改革

2019-02-17 01:07

重慶、陜西率先漲最低工資

2019-02-17 01:06

陸官方穩經濟 緊盯失業

2019-02-17 01:06

工業富聯李傑：關燈工廠解放低階勞動力

2019-02-17 14:44

陸增持美債 七個月首見

2019-02-17 01:07

通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41

福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57

大陸央企金融資產推動整合

2019-02-17 01:07

任正非嘆華為留不住高級人才 員工：無用武之地

2019-02-17 00:18

深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41

后海灣地標 深圳灣大橋車流僅預期2成

2019-02-17 14:41

陸企名人堂／西北薯王 貧農擺攤打進世界盃

2019-02-17 13:39

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-17 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top