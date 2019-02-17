福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57 世界日報 中國新聞組／福州17日電



福州倉山區一棟磚混結構自建民房倒塌。 圖／取材自新京報／視覺中國 分享 facebook

16日凌晨5時50分，福建省福州市倉山區蓋山鎮葉廈村一棟磚混結構自建民房倒塌。現場搜救工作於當晚9時45分完成，17名被困人員已經陸續被救出，其中1名重傷者當天下午經搶救無效死亡，另外2名重傷者於當晚被救出，因傷勢過重死亡。

截至目前，傷者中已有6人出院，其他傷員繼續留院治療觀察。警方目前已控制涉事房主。該房屋建於2003年，倒塌原因正在調查中。事件後續處置工作正在有序進行。倉山區已緊急部署開展全區城鄉自建房、危舊房安全大排查、大整治，防止此類事件再次發生。

新京報報導，福州「兩違」治理領導小組辦公室（下稱兩違辦）相關負責人處表示，自1998年起，福州市再沒有審批過一起民房建設申請，所有在1998年後建設的房屋都屬於違建。

「審批部門也是有責任的，從1998年到現在過去20年了，孩子要長大娶老婆都要住房子，但是審批一直不到位。」該負責人表示，此次坍塌房屋房屋屬於倉庫改成民用住宅，住戶較多，不屬於舊房改造的範疇。

附近居民稱，倒塌的民房由工廠廠房改建而成，大約四、五層。福建省農村村民住宅建設管理辦法規定，農村獨棟式、並聯式或聯排式自建住宅不得超過三層，事發房屋明顯超過這一標準。

目擊者莊先生稱，葉廈村工業區的民房大部分租給外地人。據當地一政府工作人員透露，蓋山鎮葉廈村屬於城鄉接合部，葉廈村在今年拆遷的範圍內，當地不少村民為了能多獲得賠償便在原有的樓房上加蓋。