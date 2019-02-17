一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11 世界日報 中國新聞組／整理



中國女留學生張佳樂在菲律賓馬尼拉電車站將豆花鄒丟向警察身上，在當地引發軒然大波。 (MANDALUYONG POLICE/FACEBOOK) 分享 facebook

一名中國女留學生因想帶液體進入馬尼拉電車站，在閘口遭攔下，憤而將整杯豆花潑向警察，引發軒然大波。事發後，不僅挑起當地民眾反中情緒，菲律賓專家也認為，該事件反應菲律賓人長年對中國的負面觀感。

起因／不願入站前吃完豆花

BBC中文網報導，2月9日，23歲的中國女大學生張佳樂，在菲律賓馬尼拉電車3號線票閘口遭工作人員攔下，並要求她在入站前將手上的豆花吃完，但遭到拒絕。隨後警察到場解釋禁止攜帶液體等規定，該女子一怒之下將豆花扔向警察。

該女子遭逮補後，已向警察道歉，並取得對方諒解，但仍遭控「襲警」「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。現場畫面遭民眾拍下，並被臉書用戶上傳至網路，引發軒然大波。菲律賓網友群情激憤，更因為女子中國籍的身分而激起反中情緒，事件從民間提升至政治層面。

菲律賓副總統羅布雷多向當地媒體表示，「該事件不僅是對執法人員的侮辱，也是對菲律賓人民的侮辱」。她還說，來到菲律賓的中國公民不斷增加，這起事件是對他們享受的「特殊待遇」的一次「警醒」。

13日，張家樂已獲准保釋，不過隨即遭菲律賓移民局拘留。菲移民局向媒體表示，張姓女子違反移民法，建議將她驅逐出境，並形容她是「不受歡迎的外國人。」

潑豆花女子遭逮捕後，被控「襲警」丶「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。 分享 facebook

主角／自稱愛菲律賓留學生

張佳樂旅居菲律賓已有六年時間，去年8月進入菲律賓馬卡蒂巿的時尚藝術學校設計學院（School of Fashion and Arts (SoFA) Design Institute）就讀，才完成一學期就因為此事成為媒體關注焦點。

張佳樂委託的律師桑德拉雷斯帕爾表示，移民局拘留張佳樂的程序違法，已考慮提交控訴。

張佳樂接受菲律賓媒體採訪時表示，對自己犯下的錯誤感到後悔，並懇求能再給自己一次機會。她說，「我選擇留在菲律賓是因為我真的很喜歡菲律賓，我真的很愛菲律賓人。」

張佳樂的姊姊替妹妹解釋，不能帶液體進入車站是新規定，因此張佳樂並不清楚。據了解，今年1月菲律賓南部蘇祿省和樂島發生連環爆炸案，造成百人傷亡。菲國當局隨即加強安全措施，2月9日起，禁止乘客攜帶任何液體進入電車及地鐵站。

後續／華人憂加深中菲矛盾

此事經過媒體報導及網路傳播，在菲律賓掀起波瀾。菲律賓當地華文報紙也撰文指出，希望不要將該事件無限上綱，更呼籲官員不要煽動民族主義情緒，否則有可能使得菲華兩族及菲中兩國得矛盾，進一步加深。

據統計，菲律賓華人人口約有150萬人，占菲律賓總人口之1.55%。

菲律賓華文報紙世界日報報導，中國民眾和菲律賓本地華人都譴責張佳樂的所為，中國人民和菲律賓人同樣氣憤難耐，認為中國人不要「丟臉丟到國外去」。同時強調，菲律賓華人從民族融合的角度表示憂慮，不希望看到張佳樂事件再次上演。

隱憂／反映出菲人負面觀感

菲律賓大學法學院副教授巴通巴卡認為，菲律賓民眾對「潑豆花」單一事件的強烈反應，正明確表達大部分菲律賓人對中國的態度。

巴通巴卡表示，近年來成千上萬名中國人到菲律賓從事線上博弈工作，及大量中國旅客至菲律賓旅行，使菲律賓人對中國產生負面觀感。

菲律賓旅遊部曾表示，中國在2017年就已經躍升為菲律賓第二大遊客來源地，赴菲旅遊人數近100萬人次，同比增長43.33%。

根據菲律賓官方數據顯示，從2015年開始政府已發出超過5萬張就業許可證給中國公民，光是2017年就發出了2.4萬張工作證給中國人。不過，還有許多為取得合法工作證，卻滯留在菲律賓工作的中國人並未包括統計數據內。

菲律賓參議院勞工委員會曾向媒體表示，將近12萬名外籍勞工利用法律漏洞非法務工，而其中大部分是中國人。

巴通巴卡說，菲律賓失業率居高不下，因此菲律賓人對中國人大舉進入菲律賓的就業市場非常反感，加上中國旅客在各個景點發生不文明的行為，都加深了民間的反中情緒。他說，「大馬尼拉地區，到處都可以看到中國人。」也因此，中國人的行為會被放大檢視。

巴通巴卡表示，若政府沒有作為，隨著中國企業持續在菲律賓大舉投資，更多中國人在菲律賓旅遊及工作，「菲律賓人的反中情緒，只會越來越嚴重。」

菲媒：中國輕視菲律賓象徵

中國女留學生向菲律賓警察潑豆花，菲律賓全國性英文大報馬尼拉標準報在社論指出，從另一個角度來看，這件事可被視為中國輕視菲律賓的象徵，張女自認優於菲國員警，認為「她（張女）可以踐踏他（菲國員警）尊嚴」。

自由時報引述馬尼拉標準報的評論指出，在菲律賓與鄰國及西方國家關係緊張之際，菲律賓總統杜特蒂選擇親近中國，不執行南海仲裁結果，未維護菲國在南海部分地區的主權，還不斷接受來自中國對菲律賓投資和貸款的承諾。

評論提到，菲國政府在中國事件上也存有內部分歧，政府官員在不同程度上表達了異議。評論認為，正是因政府缺乏對中國明確的態度，才會使外界將潑豆花事件與菲律賓的中國政策聯繫起來。

評論稱，如果菲國政府在菲、中關係上的立場更加明確，那潑豆花事件自然也只會被當成一個意外事件。