親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11世界日報 中國新聞組／整理

中國女留學生張佳樂在菲律賓馬尼拉電車站將豆花鄒丟向警察身上，在當地引發軒然大波。...
中國女留學生張佳樂在菲律賓馬尼拉電車站將豆花鄒丟向警察身上，在當地引發軒然大波。 (MANDALUYONG POLICE/FACEBOOK)
分享

一名中國女留學生因想帶液體進入馬尼拉電車站，在閘口遭攔下，憤而將整杯豆花潑向警察，引發軒然大波。事發後，不僅挑起當地民眾反中情緒，菲律賓專家也認為，該事件反應菲律賓人長年對中國的負面觀感。

起因／不願入站前吃完豆花

BBC中文網報導，2月9日，23歲的中國女大學生張佳樂，在菲律賓馬尼拉電車3號線票閘口遭工作人員攔下，並要求她在入站前將手上的豆花吃完，但遭到拒絕。隨後警察到場解釋禁止攜帶液體等規定，該女子一怒之下將豆花扔向警察。

該女子遭逮補後，已向警察道歉，並取得對方諒解，但仍遭控「襲警」「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。現場畫面遭民眾拍下，並被臉書用戶上傳至網路，引發軒然大波。菲律賓網友群情激憤，更因為女子中國籍的身分而激起反中情緒，事件從民間提升至政治層面。

菲律賓副總統羅布雷多向當地媒體表示，「該事件不僅是對執法人員的侮辱，也是對菲律賓人民的侮辱」。她還說，來到菲律賓的中國公民不斷增加，這起事件是對他們享受的「特殊待遇」的一次「警醒」。

13日，張家樂已獲准保釋，不過隨即遭菲律賓移民局拘留。菲移民局向媒體表示，張姓女子違反移民法，建議將她驅逐出境，並形容她是「不受歡迎的外國人。」

潑豆花女子遭逮捕後，被控「襲警」丶「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。
潑豆花女子遭逮捕後，被控「襲警」丶「違抗公權力」及「不當騷擾」等罪名。
分享

主角／自稱愛菲律賓留學生

張佳樂旅居菲律賓已有六年時間，去年8月進入菲律賓馬卡蒂巿的時尚藝術學校設計學院（School of Fashion and Arts (SoFA) Design Institute）就讀，才完成一學期就因為此事成為媒體關注焦點。

張佳樂委託的律師桑德拉雷斯帕爾表示，移民局拘留張佳樂的程序違法，已考慮提交控訴。

張佳樂接受菲律賓媒體採訪時表示，對自己犯下的錯誤感到後悔，並懇求能再給自己一次機會。她說，「我選擇留在菲律賓是因為我真的很喜歡菲律賓，我真的很愛菲律賓人。」

張佳樂的姊姊替妹妹解釋，不能帶液體進入車站是新規定，因此張佳樂並不清楚。據了解，今年1月菲律賓南部蘇祿省和樂島發生連環爆炸案，造成百人傷亡。菲國當局隨即加強安全措施，2月9日起，禁止乘客攜帶任何液體進入電車及地鐵站。

後續／華人憂加深中菲矛盾

此事經過媒體報導及網路傳播，在菲律賓掀起波瀾。菲律賓當地華文報紙也撰文指出，希望不要將該事件無限上綱，更呼籲官員不要煽動民族主義情緒，否則有可能使得菲華兩族及菲中兩國得矛盾，進一步加深。

據統計，菲律賓華人人口約有150萬人，占菲律賓總人口之1.55%。

菲律賓華文報紙世界日報報導，中國民眾和菲律賓本地華人都譴責張佳樂的所為，中國人民和菲律賓人同樣氣憤難耐，認為中國人不要「丟臉丟到國外去」。同時強調，菲律賓華人從民族融合的角度表示憂慮，不希望看到張佳樂事件再次上演。

隱憂／反映出菲人負面觀感

菲律賓大學法學院副教授巴通巴卡認為，菲律賓民眾對「潑豆花」單一事件的強烈反應，正明確表達大部分菲律賓人對中國的態度。

巴通巴卡表示，近年來成千上萬名中國人到菲律賓從事線上博弈工作，及大量中國旅客至菲律賓旅行，使菲律賓人對中國產生負面觀感。

菲律賓旅遊部曾表示，中國在2017年就已經躍升為菲律賓第二大遊客來源地，赴菲旅遊人數近100萬人次，同比增長43.33%。

根據菲律賓官方數據顯示，從2015年開始政府已發出超過5萬張就業許可證給中國公民，光是2017年就發出了2.4萬張工作證給中國人。不過，還有許多為取得合法工作證，卻滯留在菲律賓工作的中國人並未包括統計數據內。

菲律賓參議院勞工委員會曾向媒體表示，將近12萬名外籍勞工利用法律漏洞非法務工，而其中大部分是中國人。

巴通巴卡說，菲律賓失業率居高不下，因此菲律賓人對中國人大舉進入菲律賓的就業市場非常反感，加上中國旅客在各個景點發生不文明的行為，都加深了民間的反中情緒。他說，「大馬尼拉地區，到處都可以看到中國人。」也因此，中國人的行為會被放大檢視。

巴通巴卡表示，若政府沒有作為，隨著中國企業持續在菲律賓大舉投資，更多中國人在菲律賓旅遊及工作，「菲律賓人的反中情緒，只會越來越嚴重。」

菲媒：中國輕視菲律賓象徵

中國女留學生向菲律賓警察潑豆花，菲律賓全國性英文大報馬尼拉標準報在社論指出，從另一個角度來看，這件事可被視為中國輕視菲律賓的象徵，張女自認優於菲國員警，認為「她（張女）可以踐踏他（菲國員警）尊嚴」。

自由時報引述馬尼拉標準報的評論指出，在菲律賓與鄰國及西方國家關係緊張之際，菲律賓總統杜特蒂選擇親近中國，不執行南海仲裁結果，未維護菲國在南海部分地區的主權，還不斷接受來自中國對菲律賓投資和貸款的承諾。

評論提到，菲國政府在中國事件上也存有內部分歧，政府官員在不同程度上表達了異議。評論認為，正是因政府缺乏對中國明確的態度，才會使外界將潑豆花事件與菲律賓的中國政策聯繫起來。

評論稱，如果菲國政府在菲、中關係上的立場更加明確，那潑豆花事件自然也只會被當成一個意外事件。

一碗豆花潑出來的反中情緒
一碗豆花潑出來的反中情緒
分享

菲律賓警察馬尼拉
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

影／男開車撞倒一排機車 網友：以為玩電動

2019-02-16 15:35

蛋糕夾毒品 香港海關拘17歲毒販

2019-02-16 15:35

電子煙禁售令香港約2百人失業 醫生：為下一代戒煙

2019-02-16 15:35

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-16 11:22

香江風情／香港的詩和遠方

2019-02-16 00:18

雲南台辦參訪團 赴義大交流

2019-02-15 22:39

疑病房繁忙分散注意力 醫生檢查老婦大腸失誤致腸穿孔

2019-02-15 20:01

情人節與男友鬧翻 陸女假日酒店「拆房」洩憤

2019-02-15 19:53

馬祖縣長劉增應今晚將在馬尾出席「兩馬同春鬧元宵」

2019-02-15 16:19

巴士迷大戰！購入退役雙層巴遭毀壞 他砸對方單層巴報復

2019-02-15 15:09

老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10

人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05

中國老牌椰汁稱能豐胸被查 新版廣告不養眼

2019-02-15 14:02

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

防學生近視 浙江禁APP作業

2019-02-15 01:51

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

2019-02-14 11:00

大陸最新科技奇想 率先在太空建太陽能發電站

2019-02-14 10:02

年年解籤都稱「港人需團結」？ 鄉議局主席秀96支籤證明

2019-02-10 19:33

無頭野豬屍體現汀九更生灣 屍身嚴重腐爛露白骨

2019-02-10 19:18

北京龍慶峽景區 落石釀1死12傷

2019-02-10 17:27

四川女童墜入飼養區 3隻熊貓盯著看嚇呆眾人

2019-02-10 17:27

春節長假結束 遊子們返程後車廂塞滿的卻是...

2019-02-10 17:13

商家笑呵呵 5天假期百萬陸客訪港帶錢潮

2019-02-10 17:03
看更多

熱門文章

想到就腳軟！山東狂人養10億隻蟑螂吃廚餘 還設超難關卡「防越獄」

2019-02-16 11:00

曾指習近平「小學程度」 毛澤東前秘書李銳去世

2019-02-16 10:25

華為留不住高級人才 博士員工離職率21.8％

2019-02-16 20:05

「問題地圖」遺漏台灣 中共四部委要聯手查

2019-02-16 09:06

中共革命元老、毛澤東秘書李銳去世 享壽102歲

2019-02-16 17:01

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

炎黃春秋前社長：料中共會悼念李銳 但規格不會太高

2019-02-16 11:37

香港引渡修法 泛民動議「台灣先行」遭否決

2019-02-16 13:07

中芯國際預計第一季收入是全年低點 14奈米製程將量產

2019-02-16 20:09

電子煙禁售令香港約2百人失業 醫生：為下一代戒煙

2019-02-16 15:35

大陸1746萬人次 因失信被限制購買機票

2019-02-14 21:45

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

影／男開車撞倒一排機車 網友：以為玩電動

2019-02-16 15:35

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

香港「人大釋法有效」長毛宣誓案上訴失敗

2019-02-16 13:07

蛋糕夾毒品 香港海關拘17歲毒販

2019-02-16 15:35

陸股一周／資金行情助陣 陸股築底回升

2019-02-16 13:43

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

華為留不住人才 任正非痛心

2019-02-17 00:46

中國地圖沒台灣 中共要「找碴」

2019-02-17 00:16

兩岸人物／天神前董座 害公司慘賠

2019-02-17 01:08

陸官方穩經濟 緊盯失業

2019-02-17 01:06

李銳對習有恩 卻說「人有權會變…」

2019-02-17 00:24

大陸央企金融資產推動整合

2019-02-17 01:07

新能源概念股 銀星炒翻天

2019-02-17 01:07

曾提拔習近平、想平反六四 毛澤東秘書李銳101歲過世

2019-02-17 00:24

陸增持美債 七個月首見

2019-02-17 01:07

重慶、陜西率先漲最低工資

2019-02-17 01:06

兩岸人物／吳向東 打造大陸酒商第一股

2019-02-17 01:08

京東方股價五天漲36%

2019-02-17 01:07

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

陸新股限價 證監會再喊改革

2019-02-17 01:07

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

任正非嘆華為留不住高級人才 員工：無用武之地

2019-02-17 00:18

衝擊的電影「大片時代」？中國賀歲片的文化史

2019-02-16 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top