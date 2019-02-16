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周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53香港01 記者陳芷昕／報導

踏入周末，今日（16日）部分時間有陽光，中午部分地區氣溫達攝氏27度，不過明天則跌破20度。已報名參加明天「渣打香港馬拉松2019」的跑手要注意，天文台預測明日介乎攝氏19至21度，風勢亦會轉強，會有微雨，渣馬選手出發前要留意天氣狀況，謹慎選擇跑衣及跑鞋。

明日是一年一度的「渣打香港馬拉松2019」，周日氣溫較今日大為下降，市區最低氣溫...
明日是一年一度的「渣打香港馬拉松2019」，周日氣溫較今日大為下降，市區最低氣溫料為攝氏19度。圖擷自天文台網站。香港01提供
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明日是一年一度的「渣打香港馬拉松2019」，周日氣溫較今日大為下降，市區最低氣溫料為攝氏19度。另外，明日天氣潮濕、有微雨。今年全馬和半馬起步點均為尖沙咀彌敦道，預料賽區沿路一帶氣溫約攝氏19度，最高氣溫為22度。因應明天天氣潮濕有雨，跑手要留意跑鞋的選擇，以免跌倒受傷。

香港今日市區溫度介乎攝氏21至25度，濕度則介乎70%至95%，晚上多雲，有幾陣微雨。明日風勢會轉強，天氣稍涼，市區氣溫介乎攝氏19至21度，天氣會轉涼而本港將繼續潮濕，濕度介乎80%至95%之間，加上有微雨，天氣會變得「又濕又凍」。

天文台預料一道低壓槽會在下周初移近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定。而一股溫暖的海洋氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣。

截至下午1時30分，打鼓嶺及大埔大美督溫度超過攝氏28度，而屯門、荃灣城門谷、深水埗及跑馬地氣溫亦高達攝氏27度。

文章授權轉載自《香港01》

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