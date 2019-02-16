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校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54世界日報 香港新聞組／香港16日電

香港中文大學數學系助理教授張磊去年12月在校內試車，由於他沒有駕照，行車不穩定遭校內保全截停。張磊坦承自己沒有駕照，但辯稱在國外生活時，當地均容許在「私家路」上無牌駕駛，誤以為香港法例亦容許，因無知才犯案。法官最終判決，張磊與出借汽車的同校知名數學家于如岡罰款3000元，停牌九個月。

香港蘋果日報報導，一輛私家車去年12月在中大逸夫書院環迴西路行駛，由於行駛不穩定被保安截停。當時張磊是司機，于如岡則是前座乘客，兩人透露是中大職員，張對無牌駕駛直認不諱。警方接報到場調查，證實私家車屬於于妻所有，當時于妻在外地旅行，于遂使用她的車。

據報導，張磊2012年在德國取得哲學博士，中大去年聘請他出任數學系助理教授，協助同案來自台灣的于如岡進行教學工作，張稱于為「指導老師」。至於于則在美國取得車牌，曾教授無牌的人駕車，本次應張的要求下犯案。由於外國容許在「私家路」上無牌駕駛，兩人誤以為香港法例亦容許，因無知才犯案。

被告指出，涉案私家車是于妻最近購入，案發當日打算「試車」，案發時是學校假期，途人稀少，只以慢速駕駛400米。裁判官聞言質疑：「哪有人學400米就停車？」又謂：「沒有駕照的人會去試新車？」辯方未能回應。

裁判官指出，幸校方截停私家車，否則必會繼續愚蠢行為，兩人均為有學識及受高深教育的學者，不論是否熟悉本地法律，犯法必須受懲，但考慮到案發於早上，無行人接近，終判罰款和停牌了事。

香港駕照保全
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