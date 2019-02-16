女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56 世界日報 香港新聞組／澳門16日電



前澳門大學研究生院院長兼法學院教授莫世健涉嫌性侵女學生案15日宣判，被告罪名不成立。莫世健被指控去年在飯局中強姦一名內地女大學生，莫世健辯稱只是撫摸女方大腿內側。合議庭認為，由於女大生面帶笑容坐在莫世健大腿上，可見並沒有在不情願的情況下與被告發生親密行為，裁定強姦罪不成立，解除強制羈押。

綜合媒體報導，澳門警方去年6月接獲一名在澳門另一所大學就讀的內地女學生報案，稱遭莫世健強姦。事件發生於一間卡拉OK，據稱莫世健在眾目睽睽下對女大生上下其手並發生性行為。

警方調閱閉路電視發現，現場是一間卡拉OK的公共大廳，女大生多次有機會可以離開卻沒有走。過程中，莫世健沒有用身體壓著女方，女大生擺動身體、閉上眼睛，沒有表現反抗且配合對方，更由坐姿改為躺姿，令莫世健的行為更加方便。

期間女大生去過洗手間，與莫世健接觸後沒有表現不願意，反而坐在對方大腿上、面帶笑容，當中有接吻和擁抱，女大生有輕扶對方。

莫世健辯稱只是撫摸女方大腿內側，而且隔着內褲。但法官認為，莫世健有用手指伸進女大生內褲深處，並作出抽插動作，是否隔著內褲並不重要︰「難道戴上避孕套就不算性交？」雖然附近範圍並沒有莫世健的DNA，不排除受害人在報警前曾小解而影響檢測結果。

最終，由於無足夠證據顯示有關性行為是在女大生不情願下發生，澳門初級法院宣判，莫世健強姦罪名不成立。