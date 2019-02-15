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雲南台辦參訪團 赴義大交流

2019-02-15 22:39聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

由雲南省台辦主任張朝德率隊的第二屆「七彩雲南．相約臺灣」文化交流活動主體團，13日一行抵達高雄市義守大學參訪交流。

義守大學校長陳振遠對雲南參訪團表示熱烈歡迎，並與參訪團成員座談交流。陳振遠介紹義守大學的歷史、辦學理念、學校建設發展、兩岸校際交流合作等相關情況，帶領參訪團一行參觀義守大學傳播與設計學院的教學設備、師生文創產品等學校建設和科研成果。  

雲南省台辦主任張朝德高度讚揚義大辦學近30年所取得的輝煌成就以及在兩岸文化、教育交流方面作出的積極貢獻。張朝德說，「剛進義大校園，我們就感受到了義守大學的魅力。這次參訪團是抱著學習的心態走進義大的，希望在交流中，雙方能把兩岸共同的精神家園、共同的文化傳承進行分享」。

「兩岸一家親，雲台一家人」。張朝德表示，七彩雲南，風光無限，生態環境好，民族文化豐富，歡迎義守大學的朋友們多到雲南考察交流，體驗雲南的山水、歷史、人文。希望今後雲南和臺灣兩地高校繼續深化交流，擴大合作，增進共識，在教育交流、文化創意等領域取得更多合作成果。

義守大學1990年開始招生，發展至今設有9個學院、43個學系、2個學士學位學程、17個碩士班、7個博士班和4個原民專班；全校近17000名學生（含2200名境外生），專任教師563位、兼任教師300多位，其中九成具有博士學位。

義守大學與雲南參訪團成員合影。（雲南台辦）
義守大學與雲南參訪團成員合影。（雲南台辦）
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雲南台辦主任張朝德（中）和學生交流。（雲南台辦）
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義守大學義大考察
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