情人節與男友鬧翻 陸女假日酒店「拆房」洩憤

2019-02-15 19:53 香港01 記者鄧海興／報導



酒店玻璃天幕被擊毀。（劉定安攝） 分享 facebook 周四（14日）情人佳節傍晚5時許，入住尖沙咀彌敦道50號「香港金域假日酒店」的一名姓李（29歲）內地女住客，據報因為感情問題與男朋友爆發罵戰，李女激動下以酒店財物發洩，連環毀壞房內一盞檯燈、一盞座地燈、一盞床燈及一塊落地玻璃窗，部份碎片更飛落街，擊毀六塊玻璃天幕及停泊於對開的一輛私家車擋風玻璃。

警方趕抵調查後，以涉嫌「刑事毀壞」將李女拘捕，案件交由油尖警區刑事調查隊接手跟進。事件中無人受傷。

文章授權轉載自《香港01》