巴士迷大戰！購入退役雙層巴遭毀壞 他砸對方單層巴報復

2019-02-15 15:09 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



曾花12萬港元（約1.5萬美元）購入一台退役雙層巴士的前城巴技工，因心痛收藏品遭一眾單層巴士迷壞，去年深夜用槌子打破「仇家」的單層巴士玻璃報復，再擅自駕駛另外兩輛已退役的巴士在屯門一帶暢遊。該男子昨承認11項控罪，法官稱蔡男對巴士過分沉溺，將先索閱心理報告，還押至下月8日判刑。

明報報導，22歲蔡男蔡俊傑昨在區域法院承認停牌期間駕駛、無第三者保險下使用汽車、刑事壞、未獲授權使用車輛及偽造文件等11項控罪。蔡男曾任職城巴維修工，也是一車會會長。辯方求情稱，蔡男報復行為天真、偷駕巴士只因貪玩，也坦白認罪，希望法庭考慮蔡男的泰國女友懷有身孕，事件中沒有人受傷，請求輕判。

另據香港01報導，事件起因是蔡男2015年成為雙層巴士愛好會成員，並與友人一同購入一輛退役雙層巴士，但卻在翌年遭毀壞報銷。辯方表示，蔡男懷疑破壞者是懷疑者是一批單層巴士迷，其中包括他的前同事杜男。

去年2月17日凌晨1時，蔡男駕車手持槌子壞杜男所收藏的退役單層巴士之擋風玻璃。之後將一塊聲稱從垃圾站撿回來的試車牌照掛在杜男另一輛單層巴士，並駕駛巴士直至燃油耗盡，將其棄置在一貨櫃場。蔡男意猶未盡，凌晨3時走到相鄰的停車場，將牌照掛上一輛已退役的雙層巴士，並駕駛該巴士經過青山公路、洪水橋、藍地及博愛交匯處一帶。

該雙層巴士擁有人翌日發現巴士損，翻看閉路電視後才揭發事件。