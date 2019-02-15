親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

巴士迷大戰！購入退役雙層巴遭毀壞 他砸對方單層巴報復

2019-02-15 15:09世界日報 香港新聞組╱香港15日電

曾花12萬港元（約1.5萬美元）購入一台退役雙層巴士的前城巴技工，因心痛收藏品遭一眾單層巴士迷壞，去年深夜用槌子打破「仇家」的單層巴士玻璃報復，再擅自駕駛另外兩輛已退役的巴士在屯門一帶暢遊。該男子昨承認11項控罪，法官稱蔡男對巴士過分沉溺，將先索閱心理報告，還押至下月8日判刑。

明報報導，22歲蔡男蔡俊傑昨在區域法院承認停牌期間駕駛、無第三者保險下使用汽車、刑事壞、未獲授權使用車輛及偽造文件等11項控罪。蔡男曾任職城巴維修工，也是一車會會長。辯方求情稱，蔡男報復行為天真、偷駕巴士只因貪玩，也坦白認罪，希望法庭考慮蔡男的泰國女友懷有身孕，事件中沒有人受傷，請求輕判。

另據香港01報導，事件起因是蔡男2015年成為雙層巴士愛好會成員，並與友人一同購入一輛退役雙層巴士，但卻在翌年遭毀壞報銷。辯方表示，蔡男懷疑破壞者是懷疑者是一批單層巴士迷，其中包括他的前同事杜男。

去年2月17日凌晨1時，蔡男駕車手持槌子壞杜男所收藏的退役單層巴士之擋風玻璃。之後將一塊聲稱從垃圾站撿回來的試車牌照掛在杜男另一輛單層巴士，並駕駛巴士直至燃油耗盡，將其棄置在一貨櫃場。蔡男意猶未盡，凌晨3時走到相鄰的停車場，將牌照掛上一輛已退役的雙層巴士，並駕駛該巴士經過青山公路、洪水橋、藍地及博愛交匯處一帶。

該雙層巴士擁有人翌日發現巴士損，翻看閉路電視後才揭發事件。

雙層巴士香港車手
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10

人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05

中國老牌椰汁稱能豐胸被查 新版廣告不養眼

2019-02-15 14:02

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

防學生近視 浙江禁APP作業

2019-02-15 01:51

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

2019-02-14 11:00

大陸最新科技奇想 率先在太空建太陽能發電站

2019-02-14 10:02

京津冀1小時生活圈 正成形

2019-02-14 02:04

將完成九成以上橋梁、隧道 2019年中老鐵路關鍵年

2019-02-14 02:04

河北打樹花 鐵水花雨賀新春

2019-02-14 02:03

陸新3D動畫影集 將沿一帶一路播放

2019-02-14 02:01

陸客遊尼泊爾人數 年增46.8%

2019-02-14 02:01

西藏風情火車 伴你遊青藏

2019-02-14 02:01

香港執法過鬆 成瀕危動物走私天堂

2019-02-13 22:41

大陸新款椰汁飲品：喝椰奶 胸脯能變大！

2019-02-13 20:47

《流浪地球》中國人救地球惹議 紐時：不帶沙文主義

2019-02-13 20:33

港流感高峰／單日新增11宗成人嚴重個案 整體死亡人數增至191

2019-02-13 20:32

最美千金何超蓮踏足政壇 臉書曬政協證：向大家學習

2019-02-13 20:26

澳門下屆特首 熱門人選開始浮現

2019-02-13 19:46

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

遊客遭輾斷腳案 港司機認危險駕駛判刑11個月

2019-02-13 15:40

5天大吃3公斤櫻桃 陸女狂瀉後昏倒

2019-02-13 14:36

明報周刊專欄停載 王丹：霜寒時節讀者保重

2019-02-13 13:55

阿里程式設計師 年後上班首日被公司勸退…理由超心酸

2019-02-13 13:52

「你瘋了嗎」 律師頂撞法官被通緝

2019-02-13 13:39

關多倫多外站 國泰120人恐失業

2019-02-13 13:34

436萬買樓欠印花稅 她被追719萬當年樓價1.65倍！

2019-02-13 13:32

中紀委下令 孟宏偉妻山東政協常委身分遭撤

2019-02-13 11:04

一場雪故宫又變回紫禁城 眾人都來聽雪落下的聲音

2019-02-13 10:43
看更多

熱門文章

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

忘記全世界…不忘記愛你！老夫婦住同病房 肉麻牽手不放

2019-02-14 16:40

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

提前出貨 中國1月出口優於預期

2019-02-15 11:28

英防長惹怒胡春華 貿易會談取消

2019-02-15 00:09

雲南台灣交流 韓國瑜：盼有機會參訪

2019-02-15 00:06

滴滴宣布裁員一成五 超過2000人將失業

2019-02-15 12:43

大驚奇 陸上月出口增9%

2019-02-15 02:03

大陸1746萬人次 因失信被限制購買機票

2019-02-14 21:45

老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10

「榕馬共飲一江水」可行？陸委會：須符合政策規範

2019-02-14 19:17

安排營救桂民海？瑞典駐陸大使遭撤換

2019-02-15 00:09

賣醬油的 拚成香港第三富豪

2019-02-15 11:22

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

鴻海深耕半導體 傳中國濟南設功率晶片廠

2019-02-15 12:20

陸5G臨時牌照 傳5月發放

2019-02-14 23:35

華為反擊 控華府動用政府機器對付芝麻公司

2019-02-14 18:34

福州供水馬祖？陸委會：須合法

2019-02-15 00:09

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

螞蟻金服宣布 收購英國支付公司World First

2019-02-14 21:30

駐加大使：中國經濟崩潰 對誰都沒好處

2019-02-14 18:38

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

力拓市場 雀巢今年推24款星巴克咖啡新品

2019-02-15 10:19

人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05

中國商務部：暫停直銷審批備案 排查違法

2019-02-14 18:43

中共強推習近平App 學習積分不足被檢討

2019-02-15 14:13

綁定淘寶親情帳號…廣東男「寵妻」第一名

2019-02-14 17:00

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

鋪路習安會 日外相河野太郎擬3月訪中

2019-02-15 09:20

名家觀點／大陸經濟硬著陸…機率低

2019-02-15 01:32

情人節「花」心思！6成淘寶鮮花 被女性買走

2019-02-14 16:41

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

企業信心減弱 衝擊內需

2019-02-15 02:03

陸生產者物價PPI創兩年新低 或現階段性工業通縮

2019-02-15 10:37

陸手機鏡頭一哥 獲利不妙

2019-02-15 01:26

中國老牌椰汁稱能豐胸被查 新版廣告不養眼

2019-02-15 14:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top