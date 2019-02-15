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人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05世界日報 中國新聞組╱北京15日電

前央視主持人崔永元打假，也被爆造假？近日翟天臨涉學術造假案近日也引發學術圈震盪，崔永元也趁此浪頭，重提《新華社》記者、科普作家方舟子之妻劉菊花的學術造假，同時，有網友發現崔永元早期主持的節目中也造假，用人形模特充當觀眾。

有網友發現前央視主持人崔永元早期主持的節目中也造假，用人形模特充當觀眾。圖／摘自...
有網友發現前央視主持人崔永元早期主持的節目中也造假，用人形模特充當觀眾。圖／摘自微博
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綜合媒體報導，崔永元在個人微博發布消息稱，《新華社》前記者劉菊花，碩士學位論文正文約3.1萬字，來自他人的文字大約2.8萬字，全文文字複製比超過90%。他並貼上劉菊花論文及其涉抄襲其他論文的對比圖片。崔永元強調，156名學者聯名發表公開信並舉報劉菊花論文，但是沒成功，「因為她上面有人」。

2月11日，網友@穿幫君發了一條以「觀眾席的人形模特」為話題的微博，配文「前這麼缺觀眾的嗎哈哈哈哈哈哈」，微博配圖為崔永元早期主持的《實話實說》節目截圖，圖片中，圈出了觀眾席的人形模特。

此微博引起了網友的圍觀，有網友覺得很搞笑，也有網友質疑觀眾席的人形模特是湊數。崔永元在@小崔讀書匯上進行了回應，「記得是一期打假的節目，中消協負責人武高漢在現場。」

在崔永元作出回應後，有網友扒出了節目視頻，並表示，有視頻有真相，並不是為了湊人數，而是當時欄目組的創意，視頻中，卻有時任中國消費者協會投訴監督部主任武高漢在現場互動。

北京
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