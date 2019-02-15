老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10 世界日報 中國新聞組╱北京15日電



演員翟天臨被控博、碩士論文涉抄襲，陷入輿論漩渦後發布道歉信，信中提到「因為虛榮心開始飄飄然」，其實他的老師很早以前就多次苦口婆心地勸他「別瑟」(別得意忘形之意)，這些視頻也被網友扒了出來，並登上熱搜。

據觀察者網報導，在2010年播出的一期《天天向上》裡，翟的老師崔新琴對翟天臨的努力給予了肯定，隨後勸其「別瑟」；7年之後，在另一檔談話節目中，崔新琴兩次以「瑟」評價翟天臨，被問到誰是帶過的學生中最「瑟」的，她指向了身旁的翟天臨「只有他」。

報導指出，節目中，崔新琴對翟天臨的努力給予了肯定，指翟雖然不是「學霸」但學習很努力、是個「戲痴」，隨後他也講，自己有時候會跟翟天臨講，應該休息一下，尋找新鮮的東西，但翟天臨一笑置之。隨後，崔新琴第二次提到了翟天臨「瑟」：他的一些行為會讓人覺得「瑟」。

當年，由翟天臨主演的《白鹿原》、《軍師聯盟》播出後，在演戲方面獲讚譽頗多，隨後又參加了綜藝節目《演員的誕生》受到了極高的關注。

據報導，翟天臨的「瑟」不僅體現在對「學霸」人設的經營中，在拍戲的過程他更是「瑟」不已，經常主動加戲。翟天臨親口承認，在電視劇《蘭陵王》的拍攝過程中修改了劇本，最終他的角色由反N號變成了反1號。