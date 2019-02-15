防學生近視 浙江禁APP作業

2019-02-15 01:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



浙江省教育廳官網昨日發布信息稱，浙江省教育廳聯合八部門發布徵求「浙江省教育廳等九部門關於全面加強兒童青少年近視防控工作的意見（徵求意見稿）」公告，明確嚴禁使用APP布置學生作業。

公告指出，教學和布置作業不依賴電子產品，使用電子產品開展教學時長，原則上不超過教學總時長的30%，原則上採用紙質作業。這是浙江省教育廳對大陸教育部下發「綜合防控兒童青少年近視實施方案」後，作出的具體規定。

具體而言，小學一二年級不布置書面家庭作業，三至六年級書面家庭作業完成時間不得超過60分鐘，初中不得超過90分鐘，高中階段也要合理安排作業時間。寄宿制學校要縮短學生晚上學習時間。

在考試管理方面，全面推進義務教育學校免試就近入學全覆蓋。小學一二年級每學期不得超過1次，其他年級每學期不得超過2次。嚴禁以任何形式、方式公布學生考試成績和排名；嚴禁以各類競賽獲獎證書、學科競賽成績或考級證明等，作為招生入學依據；嚴禁以各種名義組織考試選拔學生。中小學取消一切形式的集體文化補課。

為防控兒童青少年近視，浙江省教育廳還要求，強化體育課和課外運動，大課間、課外體育活動、眼保健操時間均納入課表，按規定時間安排實施。同時，逐步實現全省各幼兒園、中小學每校或每千人配備專兼職視覺健康校醫或保健教師1人。兒童青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核。

不僅是浙江省，福建省教育廳也曾明確電子作業安排。2月2日，福建省教育廳等多部門印發「福建省綜合防控兒童青少年近視行動方案」：學校嚴格控制通過教輔APP等教育信息化軟件布置作業。原則上，不布置電子家庭作業，有需要的，初、高中生每日電子作業時間不長於20分鐘並向學校報備。

自去年8月大陸教育部發文以來，兒童青少年近視防控工作受到重視。根據大陸教育部要求，建立全大陸兒童青少年近視防控工作評議考核制度，核實各地2018年兒童青少年近視率，2019年起對各省級政府進行評議考核，結果對外公布。