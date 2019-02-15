親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「江蘇老行當百業寫真」一書獲「世界最美的書」大獎。 取自澎湃新聞
「江蘇老行當百業寫真」一書獲「世界最美的書」大獎。 取自澎湃新聞
分享
厚厚的毛邊紙粗礪樸拙，這種紙張曾是中國街邊小店用來包裹油條或生煎的廉價紙，如今卻被中國大陸設計師用來做書，並一舉獲得2019「世界最美的書」大獎。

新華社報導，據上海市新聞出版局消息，2019「世界最美的書」評選近日在德國萊比錫揭曉，其中，由上海市新聞出版局、「最美的書」評委會選送的「江蘇老行當百業寫真」，榮獲「世界最美的書」榮譽獎。

該書由江蘇鳳凰教育出版社出版，周晨設計，書稿由長期關注老行當的攝影家和作家合作完成。這本獨特的書籍記錄了一個消失中的族群：各行各業的手藝人和匠人們。老行當，是對社會上正在消失的各行各業的總稱。他們曾駐守或行走於平常的街巷之中，傳承中國的民間智慧和民間文化，承載了一代甚至幾代中國人的生活記憶，如今卻在時代的浪潮中漸行漸遠。

不過，這本書也指出，老行當的消失是一種重生，新的百業都源自老行當。該書根據行當特點和舊時傳統，將江蘇的老行當分為八類，通過嚴謹的設計語言，塑造民間氣質。

評委會給該書的評語為：設計處處顯示真情，用老店鋪包點心的粗陋紙張並打毛邊，表現逐漸消失的民間老行當百業，有朦朧之美。採取古老而民間的裝訂方式，頁碼設計奇特。內文的文字與大圖片使用不同材質來表現，豐富了視覺語言。黑白圖片印在粗陋的紙張上，產生了古老斑駁的意向，仿佛顯示了新百業皆源自老行當。

「世界最美的書」每年在德國評獎。德國圖書藝術基金會今年共收到來自全球32個國家和地區的參評作品600餘件，從中評選出了14部「世界最美的書」，獲獎作品分別來自10個國家和地區。這些獲獎圖書將在2019年萊比錫書展和法蘭克福書展上與讀者見面，並赴世界各地巡展。

德國上海
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

大陸最新科技奇想 率先在太空建太陽能發電站

2019-02-14 10:02

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

防學生近視 浙江禁APP作業

2019-02-15 01:51

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

2019-02-14 11:00

京津冀1小時生活圈 正成形

2019-02-14 02:04

將完成九成以上橋梁、隧道 2019年中老鐵路關鍵年

2019-02-14 02:04

河北打樹花 鐵水花雨賀新春

2019-02-14 02:03

陸新3D動畫影集 將沿一帶一路播放

2019-02-14 02:01

陸客遊尼泊爾人數 年增46.8%

2019-02-14 02:01

西藏風情火車 伴你遊青藏

2019-02-14 02:01

香港執法過鬆 成瀕危動物走私天堂

2019-02-13 22:41

大陸新款椰汁飲品：喝椰奶 胸脯能變大！

2019-02-13 20:47

《流浪地球》中國人救地球惹議 紐時：不帶沙文主義

2019-02-13 20:33

港流感高峰／單日新增11宗成人嚴重個案 整體死亡人數增至191

2019-02-13 20:32

最美千金何超蓮踏足政壇 臉書曬政協證：向大家學習

2019-02-13 20:26

澳門下屆特首 熱門人選開始浮現

2019-02-13 19:46

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

遊客遭輾斷腳案 港司機認危險駕駛判刑11個月

2019-02-13 15:40

5天大吃3公斤櫻桃 陸女狂瀉後昏倒

2019-02-13 14:36

明報周刊專欄停載 王丹：霜寒時節讀者保重

2019-02-13 13:55

阿里程式設計師 年後上班首日被公司勸退…理由超心酸

2019-02-13 13:52

「你瘋了嗎」 律師頂撞法官被通緝

2019-02-13 13:39

關多倫多外站 國泰120人恐失業

2019-02-13 13:34

436萬買樓欠印花稅 她被追719萬當年樓價1.65倍！

2019-02-13 13:32

中紀委下令 孟宏偉妻山東政協常委身分遭撤

2019-02-13 11:04

一場雪故宫又變回紫禁城 眾人都來聽雪落下的聲音

2019-02-13 10:43

大陸國產機C919 今年再飛3架

2019-02-13 10:12

三級古蹟溪北六興宮 將到中國大陸福建文化會香交流

2019-02-13 09:56

華航罷工 旅客滯留 海航救場

2019-02-13 01:58

南航春節運量 超過210萬人次

2019-02-13 01:58

深圳、澳門機場 初六客運量破紀錄

2019-02-13 01:58
看更多

熱門文章

10歲男童拿4萬紅包買鑽戒孝親 母不捨故意挑貴他痛哭

2019-02-14 10:22

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

2019-02-14 11:00

傳格芯成都廠停擺 凸顯中國半導體業內外交迫困境

2019-02-14 10:57

大陸最新科技奇想 率先在太空建太陽能發電站

2019-02-14 10:02

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

垃圾太多了 珠穆朗瑪峰核心景區無限期關閉

2019-02-14 14:49

晶圓代工二哥格芯成都廠 驚爆裁員產線停擺

2019-02-14 11:16

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

忘記全世界…不忘記愛你！老夫婦住同病房 肉麻牽手不放

2019-02-14 16:40

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

彭斯讚波蘭拘華為前高層 陸駁：莫須有罪名不道德

2019-02-14 15:30

維護國家主權 林鄭：沒有妥協空間

2019-02-14 13:16

大陸1月出口恢復正成長 年增9.1%遠優於預期

2019-02-14 11:18

「榕馬共飲一江水」可行？陸委會：須符合政策規範

2019-02-14 19:17

大陸1746萬人次 因失信被限制購買機票

2019-02-14 21:45

李嘉誠連續21年蟬聯香港首富

2019-02-14 14:02

大陸OLED概念股持續瘋漲 周四開盤近20檔漲停

2019-02-14 10:24

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

香港驚傳自中國走私寵物豬 港府憂播豬瘟

2019-02-14 11:31

華為反擊 控華府動用政府機器對付芝麻公司

2019-02-14 18:34

螞蟻金服宣布 收購英國支付公司World First

2019-02-14 21:30

駐加大使：中國經濟崩潰 對誰都沒好處

2019-02-14 18:38

中國商務部：暫停直銷審批備案 排查違法

2019-02-14 18:43

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

情人節「花」心思！6成淘寶鮮花 被女性買走

2019-02-14 16:41

新一輪中美經貿高級別磋商 今日於北京登場

2019-02-14 09:41

阿里公布2018年公益成績單 逾870萬人受惠

2019-02-14 12:06

綁定淘寶親情帳號…廣東男「寵妻」第一名

2019-02-14 17:00

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

北京大雪多航班取消 部分高速公路關閉

2019-02-14 12:39

選澳門特首 立會主席賀一誠「積極考慮」

2019-02-14 13:16

配合大灣區規畫 深圳31項建設動工

2019-02-14 13:14

香港海洋公園新春入場數雙倍成長 將推晚間表演

2019-02-14 16:54

大陸電視劇洩露他人手機號碼 判賠14萬

2019-02-14 12:39

中國1月進出口總額成長8.7%

2019-02-14 17:27

中國放緩加貿易緊張 港富豪財富縮水近6171億元

2019-02-14 21:05

傳統媒體苦哈哈 中共黨報一枝獨秀

2019-02-14 23:22

雲南台灣交流 韓國瑜：盼有機會參訪

2019-02-15 00:06

大陸經濟硬著陸…機率低

2019-02-15 01:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top