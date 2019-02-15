裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「江蘇老行當百業寫真」一書獲「世界最美的書」大獎。 取自澎湃新聞 分享 facebook 厚厚的毛邊紙粗礪樸拙，這種紙張曾是中國街邊小店用來包裹油條或生煎的廉價紙，如今卻被中國大陸設計師用來做書，並一舉獲得2019「世界最美的書」大獎。

新華社報導，據上海市新聞出版局消息，2019「世界最美的書」評選近日在德國萊比錫揭曉，其中，由上海市新聞出版局、「最美的書」評委會選送的「江蘇老行當百業寫真」，榮獲「世界最美的書」榮譽獎。

該書由江蘇鳳凰教育出版社出版，周晨設計，書稿由長期關注老行當的攝影家和作家合作完成。這本獨特的書籍記錄了一個消失中的族群：各行各業的手藝人和匠人們。老行當，是對社會上正在消失的各行各業的總稱。他們曾駐守或行走於平常的街巷之中，傳承中國的民間智慧和民間文化，承載了一代甚至幾代中國人的生活記憶，如今卻在時代的浪潮中漸行漸遠。

不過，這本書也指出，老行當的消失是一種重生，新的百業都源自老行當。該書根據行當特點和舊時傳統，將江蘇的老行當分為八類，通過嚴謹的設計語言，塑造民間氣質。

評委會給該書的評語為：設計處處顯示真情，用老店鋪包點心的粗陋紙張並打毛邊，表現逐漸消失的民間老行當百業，有朦朧之美。採取古老而民間的裝訂方式，頁碼設計奇特。內文的文字與大圖片使用不同材質來表現，豐富了視覺語言。黑白圖片印在粗陋的紙張上，產生了古老斑駁的意向，仿佛顯示了新百業皆源自老行當。

「世界最美的書」每年在德國評獎。德國圖書藝術基金會今年共收到來自全球32個國家和地區的參評作品600餘件，從中評選出了14部「世界最美的書」，獲獎作品分別來自10個國家和地區。這些獲獎圖書將在2019年萊比錫書展和法蘭克福書展上與讀者見面，並赴世界各地巡展。