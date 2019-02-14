親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

五巨頭見證團體協約 華航工會22:25宣布罷工停止

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13香港01 記者朱棨新／報導

女嬰遭誤殺。香港01記者黃偉民／攝影
女嬰遭誤殺。香港01記者黃偉民／攝影
分享
女被告Bailey NatashaMwale（現年24歲）被控於2017年10 月18 日，在香港灣仔非法殺死一名女嬰。

被告在旅館廁所內分娩

控方讀出開案陳詞，指被告於2017年9月以訪客身分入境。她於同年10月17日，在其居住的灣仔旅館的廁所內分娩。她用衣服包裹女嬰，放入手袋內，再帶到旅館後的一條後巷，把女嬰棄置在一個垃圾筒內，被告繼而到另一個酒店換衣服。

清潔工人發現盒內藏嬰

一名清潔工人於翌日凌晨發現包裹的女嬰，但誤以為是死去動物的屍體，遂把女嬰放在一個盒內，再把盒放置在軒尼詩道與杜老誌道交界。另一名清潔工人在同日早上發現盒內的女嬰，通知附近的報販並有報警。女嬰被送到律敦治醫院，惟醫生於早上7時44分宣告女嬰不治。

指被告違反照顧女嬰責任

警方翻看閉路電視片段，因被告的髮形顏色而鎖定目標，最終拘捕她。

控方又指，女嬰出生時仍未死去。而被告分娩後未有尋求協助或求診，是違反照顧女嬰的責任，女嬰因被告的嚴重疏忽而去世。

證人鄭兆康(左）和葉玉茹（右）首先發現女嬰屍體。香港01記者朱棨新／攝影
證人鄭兆康(左）和葉玉茹（右）首先發現女嬰屍體。香港01記者朱棨新／攝影
分享

清潔工初以為是死狗死貓

案件下午續審時，傳召清潔工人鄭兆康作供。他指於2017年10月18日凌晨1時許，在涉案後巷收集垃圾。他把手伸入垃圾筒，摸到一個「軟軟的」的物件，以布包裹。由於該物件很重，鄭遂把該垃圾筒平放，用剷把物件掃進發泡膠箱。鄭再把發泡膠箱放上手推車，推至軒尼詩道與杜老誌道交界，把蓋好的發泡膠箱放垃圾筒旁邊。鄭指，物件再沒發出任何聲音。

文章授權轉載自《香港01》

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

大陸最新科技奇想 率先在太空建太陽能發電站

2019-02-14 10:02

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

2019-02-14 11:00

京津冀1小時生活圈 正成形

2019-02-14 02:04

將完成九成以上橋梁、隧道 2019年中老鐵路關鍵年

2019-02-14 02:04

河北打樹花 鐵水花雨賀新春

2019-02-14 02:03

陸新3D動畫影集 將沿一帶一路播放

2019-02-14 02:01

陸客遊尼泊爾人數 年增46.8%

2019-02-14 02:01

西藏風情火車 伴你遊青藏

2019-02-14 02:01

香港執法過鬆 成瀕危動物走私天堂

2019-02-13 22:41

大陸新款椰汁飲品：喝椰奶 胸脯能變大！

2019-02-13 20:47

《流浪地球》中國人救地球惹議 紐時：不帶沙文主義

2019-02-13 20:33

港流感高峰／單日新增11宗成人嚴重個案 整體死亡人數增至191

2019-02-13 20:32

最美千金何超蓮踏足政壇 臉書曬政協證：向大家學習

2019-02-13 20:26

澳門下屆特首 熱門人選開始浮現

2019-02-13 19:46

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

遊客遭輾斷腳案 港司機認危險駕駛判刑11個月

2019-02-13 15:40

5天大吃3公斤櫻桃 陸女狂瀉後昏倒

2019-02-13 14:36

明報周刊專欄停載 王丹：霜寒時節讀者保重

2019-02-13 13:55

阿里程式設計師 年後上班首日被公司勸退…理由超心酸

2019-02-13 13:52

「你瘋了嗎」 律師頂撞法官被通緝

2019-02-13 13:39

關多倫多外站 國泰120人恐失業

2019-02-13 13:34

436萬買樓欠印花稅 她被追719萬當年樓價1.65倍！

2019-02-13 13:32

中紀委下令 孟宏偉妻山東政協常委身分遭撤

2019-02-13 11:04

一場雪故宫又變回紫禁城 眾人都來聽雪落下的聲音

2019-02-13 10:43

大陸國產機C919 今年再飛3架

2019-02-13 10:12

三級古蹟溪北六興宮 將到中國大陸福建文化會香交流

2019-02-13 09:56

華航罷工 旅客滯留 海航救場

2019-02-13 01:58

南航春節運量 超過210萬人次

2019-02-13 01:58

深圳、澳門機場 初六客運量破紀錄

2019-02-13 01:58

柬埔寨 成陸客新寵

2019-02-13 01:58

找回年味兒 陸春節旅遊人氣旺

2019-02-13 01:56

春運鐵路載客量 突破2億人次

2019-02-13 01:56

新舟700支線飛機 今年爭首飛

2019-02-13 01:56
看更多

熱門文章

10歲男童拿4萬紅包買鑽戒孝親 母不捨故意挑貴他痛哭

2019-02-14 10:22

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

2019-02-14 11:00

傳格芯成都廠停擺 凸顯中國半導體業內外交迫困境

2019-02-14 10:57

大陸最新科技奇想 率先在太空建太陽能發電站

2019-02-14 10:02

垃圾太多了 珠穆朗瑪峰核心景區無限期關閉

2019-02-14 14:49

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

晶圓代工二哥格芯成都廠 驚爆裁員產線停擺

2019-02-14 11:16

陸經濟崩潰？陸駐加大使投書駁斥

2019-02-14 00:27

科幻片「流浪地球」大賣 陸官媒背書

2019-02-14 00:27

陸房市降溫 房企業績大減

2019-02-13 23:28

忘記全世界…不忘記愛你！老夫婦住同病房 肉麻牽手不放

2019-02-14 16:40

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

京津冀1小時生活圈 正成形

2019-02-14 02:04

5G高速公路 基站選址建設

2019-02-14 02:04

彭斯讚波蘭拘華為前高層 陸駁：莫須有罪名不道德

2019-02-14 15:30

維護國家主權 林鄭：沒有妥協空間

2019-02-14 13:16

將完成九成以上橋梁、隧道 2019年中老鐵路關鍵年

2019-02-14 02:04

大陸1月出口恢復正成長 年增9.1%遠優於預期

2019-02-14 11:18

河北打樹花 鐵水花雨賀新春

2019-02-14 02:03

OLED唱旺 京東方市值增千億

2019-02-14 01:54

大陸OLED概念股持續瘋漲 周四開盤近20檔漲停

2019-02-14 10:24

李嘉誠連續21年蟬聯香港首富

2019-02-14 14:02

蔡崇信看長線 中美貿易逆差 會翻轉

2019-02-13 23:28

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

「榕馬共飲一江水」可行？陸委會：須符合政策規範

2019-02-14 19:17

西藏風情火車 伴你遊青藏

2019-02-14 02:01

香港驚傳自中國走私寵物豬 港府憂播豬瘟

2019-02-14 11:31

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

大陸1746萬人次 因失信被限制購買機票

2019-02-14 21:45

華為反擊 控華府動用政府機器對付芝麻公司

2019-02-14 18:34

中國微拋美債 連續2個月轉買黃金

2019-02-14 00:40

陸新3D動畫影集 將沿一帶一路播放

2019-02-14 02:01

春節假期 一、二線樓市 進入休假模式

2019-02-14 02:04

螞蟻金服宣布 收購英國支付公司World First

2019-02-14 21:30

陸客遊尼泊爾人數 年增46.8%

2019-02-14 02:01

中國商務部：暫停直銷審批備案 排查違法

2019-02-14 18:43

駐加大使：中國經濟崩潰 對誰都沒好處

2019-02-14 18:38

企業猛發債 防資金斷鏈

2019-02-13 23:28

新一輪中美經貿高級別磋商 今日於北京登場

2019-02-14 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top