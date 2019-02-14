女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！

2019-02-14 22:13 香港01 記者朱棨新／報導



女嬰遭誤殺。香港01記者黃偉民／攝影 分享 facebook 女被告Bailey NatashaMwale（現年24歲）被控於2017年10 月18 日，在香港灣仔非法殺死一名女嬰。

被告在旅館廁所內分娩

控方讀出開案陳詞，指被告於2017年9月以訪客身分入境。她於同年10月17日，在其居住的灣仔旅館的廁所內分娩。她用衣服包裹女嬰，放入手袋內，再帶到旅館後的一條後巷，把女嬰棄置在一個垃圾筒內，被告繼而到另一個酒店換衣服。

清潔工人發現盒內藏嬰

一名清潔工人於翌日凌晨發現包裹的女嬰，但誤以為是死去動物的屍體，遂把女嬰放在一個盒內，再把盒放置在軒尼詩道與杜老誌道交界。另一名清潔工人在同日早上發現盒內的女嬰，通知附近的報販並有報警。女嬰被送到律敦治醫院，惟醫生於早上7時44分宣告女嬰不治。

指被告違反照顧女嬰責任

警方翻看閉路電視片段，因被告的髮形顏色而鎖定目標，最終拘捕她。

控方又指，女嬰出生時仍未死去。而被告分娩後未有尋求協助或求診，是違反照顧女嬰的責任，女嬰因被告的嚴重疏忽而去世。

證人鄭兆康(左）和葉玉茹（右）首先發現女嬰屍體。香港01記者朱棨新／攝影 分享 facebook

清潔工初以為是死狗死貓

案件下午續審時，傳召清潔工人鄭兆康作供。他指於2017年10月18日凌晨1時許，在涉案後巷收集垃圾。他把手伸入垃圾筒，摸到一個「軟軟的」的物件，以布包裹。由於該物件很重，鄭遂把該垃圾筒平放，用剷把物件掃進發泡膠箱。鄭再把發泡膠箱放上手推車，推至軒尼詩道與杜老誌道交界，把蓋好的發泡膠箱放垃圾筒旁邊。鄭指，物件再沒發出任何聲音。

文章授權轉載自《香港01》