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台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

消委會與食安中心測試127款台式茶類飲品樣本，當中有部分糖含量超出世界衛生組織建...
消委會與食安中心測試127款台式茶類飲品樣本，當中有部分糖含量超出世界衛生組織建議的標準。（photo by 網上圖片/openrice網站）
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台式飲品多年在香港熱潮未減，近年更不斷有台灣店家至香港大展拳腳。而遍地開花的台飲店，更令外界關注台式飲料帶來的健康問題，香港消費者委員會14日公布台式飲品糖分檢測報告，發現部分飲品樣本嚴重超出世界衞生組織所建議的每日糖分攝取量標準。

香港消費者委員會在14日出版的《選擇》月刊中，刊登與食物安全中心合作測試的台式飲品糖分檢測報告。在抽驗的8類共127款「原味」和「不加糖」的台式飲品中，其中5款飲品，只要飲用1杯就會超過世界衞生組織指標的每日上限。

比標準高出44%

這些被抽驗的台式飲品，部分店家來自台灣在香港地區的加盟店，例如茶湯會、籠町茶番、清玉及CoCo都可等。香港食物安全中心於去年5月至7月，從各飲品店及食肆，購買8種茶類飲品，如珍珠奶茶、奶蓋綠茶、抹茶拿鐵、芋香奶茶、茉莉綠茶、蜂蜜綠茶、芒果綠茶和百香果紅茶等加以檢測。

目前世界衞生組織的指標建議，是成人每日應攝取不多於50克糖。不過以「籠町茶番」的原味抹茶拿鐵為例，一杯650克含高達72克糖，即每100克含有11克糖，飲用1杯便如同吸收了14粒方糖，比世衞標準高出44%。

香港消委會的另一測試焦點，是「原味」跟聲稱「不加糖」的樣本含糖量之差別，發現以清茶為基底的飲品，與加入奶類或奶精的茶類飲品相比，糖含量反而較高。此外，今次測試也特別研究「不加糖」的珍珠奶茶樣本中珍珠的糖含量，結果顯示，每100克珍珠的糖含量平均為3.8克，每份珍珠平均含6克糖，佔每日糖攝入建議量的12%。

選擇不加糖或少糖

香港消委會建議市民，應該盡量選擇「不加糖」或「少糖」飲品，如要添加配料，可留意配料、珍珠會令飲品的糖含量增加，消委會並建議業界可選用較低糖的配料，如不含糖分的綠茶粉或脫脂牛奶代替奶精，而在添加糖分時，應制訂標準程序來製作飲品，如使用標準量匙控制添加的份量。

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香港奶茶抽驗
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