港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



香港保安局建議修改移交逃犯法例，令民主派擔心大陸會借移交要求追捕逃至香港的異見人士。（photo by高雄市政府） 分享 facebook 一位香港男子在去年涉嫌於台北殺害同行女友後飛返香港，由於台港之間未有移交逃犯協議，導致陳嫌雖然在香港被捕，卻未能引渡至台灣受審。受害家屬12日記者會哭訴冤情，同日港府即突然提出修改現行法例，擬容許引渡地區卻包含大陸，引發香港各界擔憂，港府是藉機打開大陸從香港引渡政治犯的缺口。

台灣樂觀其成

香港政府12日突然提出修改法例建議，容許香港特首及法庭同意下，與大陸、台灣及澳門，以個案形式作單次引渡。由於現時大陸、台灣、澳門等沒有與香港達成移交逃犯協議，如果修例落實，未來香港可以個案形式作單次引渡逃犯。

此消息傳至台灣，法務部國際及兩岸法律司長蔡秋明表示樂見其成。而香港的建制派亦支持修例，認為符合香港公平正義的核心價值，可以有效打擊跨境嚴重罪行。

大陸恐藉機抓人

但此舉卻惹來香港法律界及民主派的反對，原因是憂慮修法會成為大陸要求香港引渡政治犯的缺口。前立法會議員吳靄儀接受媒體專訪時便直言，修例後即使港人從不踏足大陸，都有可能因觸犯大陸的罪行而被移交內地。香港民主黨立法會議員涂謹申亦質疑，若引渡疑犯只交由特首一人決定，將變成如同「秘密進行」，對社會大眾沒有保障。

民主派政團公民黨13日約見香港保安局局長李家超後透露，港府早已就修改《逃犯條例》與大陸方面討論，且不打算就修例作公眾諮詢，只計劃交立法會審議。雖然公民黨建議加入日落條款，令修例存在時效性，卻遭港府拒絕。

修法存有漏洞

至於台方或認為修例可能堵塞現時法制漏洞，但實情根本無法填補。由於原法例中列明，移交不可牽涉政治罪行、政治和宗教等異見問題，可以想像如有人在台灣進行間諜活動後潛逃至香港，屆時香港特首更可堂而皇之拒絕台方的引渡要求，香港法院亦因特首拒絕簽發啟動機制文件而無從過問。

香港建制派則為港府護航，其中身兼港區人大代表的香港工聯會理事長吳秋北駁斥，指內地依法治國，體制越來越完善。然諷刺的是，不同的國際評級均反映，大陸的法治水平跟香港之間，仍存在極大的差距。

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