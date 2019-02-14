蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸年輕演員翟天臨今天下午就近日博士論文風波發佈致歉信，並表示已申請退出北大博士後相關工作。

翟在信中寫道：「近期網絡上因我論文情況而引發的討論，讓我懊悔不已、深度自責。」「正式申請退出北京大學博士後科研流動的相關工作。」

曾演電視劇「蘭陵王」的31歲大陸男演員翟天臨，在2017年，拿到北京電影學院的博士學位，又被北大光華管理學院錄取為博士後研究員，是大陸演藝界罕見的博士演員，因此也被稱為「學霸演員」。翟天臨在新浪微博上，高調放出他獲北大光華管理學院錄取為博士後研究的證書。但近日，翟被質疑論文造假，分別抄襲黃山學院黃立華教授及另一位大陸藝人陳坤。

其後，更被肉蒐出，沒有正式的學術論文卻輕易拿到北京電影學院的博士。還爆出，讓翟天臨拿博士的五十歲北京電影學院院長娶廿六歲嫩女生，還特意開戲捧紅自己老婆。

翟天臨下午在微博上稱，「在這幾天的輿論聲討和批判中，我深刻反思了自己的思想與言行。虛榮心和僥倖心讓我迷失了自己。是我的不當行為，讓學校聲譽被連累、讓學術風氣被影響、讓公眾的信任被辜負。我深感自責和內疚。

北京電影學院是我最為感恩的母校。我願積極配合學院的一切調查，毫無推卸地承擔我的責任並接受學院做出的一切決定。

北京大學是我最為嚮往的殿堂。我充滿歉意地向光華管理學院提出，我正式申請退出北京大學博士後科研流動的相關工作。」

翟天臨在道歉信中「請大家原諒我這個曾經被虛榮心作崇的年輕人」，向學校及師長「鄭重道歉」，並向粉絲說：「對不起讓你們失望了」。