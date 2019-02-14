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真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46香港01 記者林樂兒／攝影

示意圖。圖／ingimage
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天水圍去年發生懷疑青少年霸凌事件，15歲少女稱因心儀對象喜歡另一名女生，因此合同他人掌摑女生、火燒陰毛等。事後3女5男青年被捕，被控以有意圖傷人等罪。爭風吃醋的少女及另一女早前認罪，剩下6名被告中有2少年今（14日）於西九龍法院少年庭認罪，並稱只是協助提供凳腳，及在旁觀看。裁判官先為兩人索取報告，把判刑押後至下月7日，期間兩人繼續還柙。

一男認毀受害少女電話

霸凌案8名被告年紀均介於12至15歲，第7被告(下稱：少年A)及第8被告（下稱：少年B）今承認一項意圖而傷人罪，指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭，有意圖而傷害受害少女；少年B另承認一項刑事毀壞罪，於同日上址損毀受害少女的手機。少年A的祖母、少年B的母親今均有陪同聽審。

因爭風吃醋引起爭執

案情指，爭風吃醋的少女（下稱X）要求與受害少女見面不成，其後與包括少年A及B等5位朋友在區內碰見對方。眾人帶受害少女到公園，有人質問受害少女，為何在IG說她與X的壞話。受害少女表示討厭兩人，便遭掌摑。有人怕被發現惡行，轉往河邊的涼亭。

受害少女遭人用衛生棉貼臉

受害少女被眾人連番虐打，少年A及B與一名女子拆下凳腳，X以此襲擊受害少女頭頂，再把對方的頭撞去牆及地板，並取皮帶鞭打受害少女。接著，X和一女子用香煙燙受害少女的手腳和額頭。受害少女不但胸部遭人揉擠，私處更遭凳腳捅入。兩人繼而燒受害少女的頭髮及陰毛，又將衛生棉貼到受害少女臉上。

兩認罪少年有旁吶喊助威

受害少女遭兩女施虐期間，少年A及B一直在旁觀看，並吶喊助威。有人將受害少女電話扔到地上，X和少年B就用凳腳搥打手機。之後，有兩人接到少年B的電話後也到現場，其中一人摑受害少女臉後，打電話通知受害少女的朋友。警方來到後，眾人逃去。

少年A及B一星期後被捕，警誡下稱只提供凳腳，並沒下手施襲。受害少女原本只認識其中2名女被告，但並不認識少年A及B。

另4被告下周二受審

X及另一12歲的女被告去年年底承認有意圖而傷人和刑事毀壞兩罪，分別被判進入更生中心及感化令2年。餘下否認控罪的4名被告於下周二受審。

文章授權轉載自香港01》

霸凌香港
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