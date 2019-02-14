河北打樹花 鐵水花雨賀新春

2019-02-14 02:03 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



春節期間，河北遵化市亞太廟會舉辦「打樹花」實景民俗表演。 新華社 分享 facebook 新華社報導，春節期間，在河北省多地都有別開生面的「打樹花」演出。這是一項勇敢者的遊戲，也可能是最刺激、最震撼的民俗表演之一。

反穿羊皮襖、頭戴草帽的張家口市蔚縣暖泉鎮「打樹花」藝人王德走到牆邊，面前是一盆1600攝氏度的鐵水。他將柳木勺伸進鐵水中，舀起一勺，潑灑到冰冷的牆上。剎那間，鐵水炸出無數朵金色的「花」，在空中劃出巨大的圓弧，猶如枝繁葉茂的樹冠。

一勺又一勺，王德越打越快，甩得越來越高，彷彿置身於「花雨」之中，點亮整個夜空。

「打樹花」，這個頗具特色的古老節日社火至今已有500多年歷史。相傳，當年暖泉鎮的打鐵匠人，從打鐵時四濺的火花中得到靈感，把熔化的鐵水潑灑到城牆上，好似煙花盛開，以此來迎接新春的到來。

2007年，「打樹花」被列為河北省非物質文化遺產，從藝30多年的王德便是這一非遺項目的傳承人。

幾分鐘後，一場樹花打完，王德大汗淋漓，手中的柳木勺已經變得焦黑。每逢春節，他都會在這裡打樹花。

圍在一旁的觀眾對這一絕技表示驚歎、叫絕。有人好奇，王德是怎麼在高温下保護自己的？

王德解釋説，這身行頭可以保護自己：反穿羊皮襖，將不容易起明火的毛朝外，這樣即使火星子掉到身上，也能很快滅掉，同時頭戴打濕的草帽。他言語輕鬆，但是30多年來，他的胳膊上、脖子上留下了大大小小的傷疤。

「打樹花」不僅需要勇氣和毅力，更需要技術和力氣。王德説，打的動作很有講究：要撇着打，不能撈起鐵水就甩；要將火花打出層次感、連貫性，讓人目不暇接。一勺鐵水四、五斤重，每次打樹花要用掉600斤左右的鐵水。

勺子是打樹花的關鍵工具。打樹花之前，王德會將勺子放在火上烤，將勺表面的水蒸發掉，再放入鐵水時就不會濺火星。一晚上打樹花，大概要用10多個勺子。

王德説，因為稍不注意就會被鐵水燙傷，已很少有年輕人願意學習這門技藝，如今只有幾個老人會打樹花。

打樹花曾經是貧苦人家過年時自娛自樂的方式，人們將鐵水往城牆上甩，模擬爆竹和煙花。如今，城市禁放煙花，大量遊客慕名前來感知打樹花的魅力，為新春祈福。

蔚縣打樹花現在還是張家口市依託民俗文化開發的特色旅遊產品之一。作為2022年北京冬奧會雪上項目比賽地，張家口市近年來以冬奧會為重大契機，推出了多項「冰雪+民俗」旅遊產品，讓遊客在體驗冰雪的同時感受傳統文化的魅力。

隨着遊客增多，打樹花表演的收入正在增加。王德希望，這一非遺項目能藉此吸引到傳承人，學習、傳承這門技藝。