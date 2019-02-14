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京津冀1小時生活圈 正成形

2019-02-14 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

石濟客專建成通車、京張高鐵鋪軌、京雄城際鐵路開工建設，京哈高鐵承德至瀋陽段開通……伴隨城際鐵路網織密，京津冀地區正在加快形成放射狀軌道網絡，軌道交通支撐下的一小時生活圈正在形成。

新華社報導，圍繞京津冀一體化，中國鐵路北京局集團有限公司（北京鐵路局）近年來推行了多項舉措：一是增加開行環形列車，將邯鄲、衡水、滄州、秦皇島等站與北京、天津、石家莊有效串聯；二是開行多對潮汐通勤動車，滿足了潮汐通勤客流需求；三是開行周邊區域的旅遊列車，加強了區域之間的聯繫。

作為京津冀區域的標竿，2008年開通的京津城際鐵路將北京、天津兩座城市之間的通勤時間大幅縮短至半小時左右。2018年下半年，京津城際已運送旅客約2.5億人次，京津兩地實現同城化。作為京津城際主要經停車站，武清站日均發送旅客由最初的366人井噴式增至現在1萬餘人，經停列車由不足10對增至現在20多對。

隨着鐵路網的不斷完善和優化，北京鐵路局客運能力不斷加強。截至2019年春節，每日圖定始發終到旅客列車677對，較2013年增加180對。

位於天津濱海新區的濱海站於2015年9月通車，到達天津市區23分鐘，到北京約1小時。便利的交通優勢讓中鋼集團創新創業基地—中鋼科德孵化器在新區落户。

「感覺只是到了另外一個辦公區，而不是另一個城市。」中鋼科德孵化器總經理宋鑫説，現在每週往返京津兩地至少3次。孵化器成立2年，約有100家企業進駐，其中80%是從北京過來的。

近年來，北京鐵路局先後開行了京津冀貨物快運列車、特快、快速和電商班列，推行「公轉鐵」模式，通過打造現代物流基地，提升改造集裝化設施，為區域經濟發展提供了運力支撐和物流保障。截至目前，已建成開通多個貨物快運作業站，覆蓋京津冀區域內200多個縣市地區。

京張高鐵、崇禮鐵路、京雄城際鐵路、京哈高鐵以及京唐、京濱鐵路等重點工程項目全力推進，正在進一步完善京津冀軌道路網。協同發展讓京津冀的軌道交通佈局更加優化，天津、石家莊相繼成為繼北京之後的區域軌道交通樞紐，也將加快在京津冀地區形成放射狀軌道網絡。

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