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香港執法過鬆 成瀕危動物走私天堂

2019-02-13 22:41台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

香港執法不足以杜絕該地走私轉運的歪風，成為暴徒發財的天堂。(photo by 網...
香港執法不足以杜絕該地走私轉運的歪風，成為暴徒發財的天堂。(photo by 網路截圖)
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非洲野生動物走私已受到嚴刑峻法保護？香港被《紐約時報》爆出仍是大型走私轉運站。鄰近著大型市場中國，香港因地理位置與歷史淵源，被當成東亞重要的交易市場。然而，儘管各國都加強了保育觀念與法則，香港日前仍被爆出查獲價值500萬美元的穿山甲鱗片，港大法律學者表示，該國的走私集團僅有1%會被起訴，一本萬利的走私仍逍遙法外。

估有數十億美元走私

根據《紐約時報》報導，香港因地緣關係與歷史因素常年以轉口貿易作為其在東亞的定位，近年來中國中產與上層階級的經濟發展蓬勃，傳統又視野生動物為重要的藥材與補品，因此成為野生動物走私的大型買方。

《紐時》補充說明，這次瀕臨絕種的穿山甲（8種有4種已瀕滅絕）鱗片從香港走私轉運被抓包，價值高達500萬美元。香港海關更連環爆出，過去5年該地所捕獲的野生動植物走私（如穿山甲、象牙與木材）價值超過7100萬美元，藉此估計，該地存在著不少於數十億美元的走私活動。

據香港當地媒體指出，由於穿山甲鱗片在傳統醫學中，被相信可以治療哮喘病、癌症及不孕問題，成為炙手可熱的藥材。該批貨物走私時被標記為冷凍肉類，若非獲得線報，穿山甲皮不像象牙或虎皮易於辨認，常被與魚皮、蛇皮混裝拿來濫竽充數闖海關。

中國需求量大

《Quartz網》報導，儘管香港當局不堪環保與動保團體抗議，保證將在2021年前通過禁止象牙貿易法案，但其他瀕危動物走私如穿山甲、犀牛角及珊瑚魚仍防不勝防，而且，依照中國如此龐大的需求量，暴徒仍會另覓地區鋌而走險，例如寮國已有承接香港象牙走私市場的徵兆，成為世界上增長最快的象牙走私地區。  

港大法學專家惠福特對此表示無奈，香港相對較寬鬆的執法成為走私天堂，僅有1%的走私貨物會被起訴，因此，野生動物走私這項世界第4高利潤的暴利將繼續在香港逍遙法外。

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