陸新3D動畫影集 將沿一帶一路播放

2019-02-14 02:01 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



以三星堆古蜀文化為題材、耗時一年多創作的52集3D動畫巨作「三星堆．榮耀覺醒」，已經完成主要角色、場景三維建模和全集所有分鏡製作，成片近20集；預計今年5月在央視等大陸百餘家電視台、主流視頻網站播出。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 以三星堆古蜀文化為題材、耗時一年多創作的52集3D動畫巨作「三星堆．榮耀覺醒」，已經完成主要角色、場景三維建模和全集所有分鏡製作，成片近20集；預計今年5月在央視等大陸百餘家電視台、主流視頻網站播出。

該片由四川德陽產投集團控股子公司、四川三星堆文化傳媒有限公司投資數千萬元人民幣打造。故事情節圍繞三星堆的未解之謎展開敘述，以冒險、探索作為主線，深度挖掘歷史文物表像下隱藏的神秘文明，輔以宏大深遠歷史背景，構建一部有關善惡、美醜之爭的巨作。

據介紹，該片特邀世界著名編劇德里克. 艾弗森（DEREKIVERSEN，美國）參與故事情節製作。他曾服務過的「夢工廠」、UnitedPlanktonPic-tures等國際知名動畫公司，主要作品有「海綿寶寶」、「馬達加斯加的企鵝」等動畫片。「三星堆. 榮耀覺醒」除了今年5月在央視等100餘家電視台、主流視頻網站上播出，並將沿「一帶一路」，走向歐洲、中東、亞洲、非洲等地，傳播三星堆文化IP，弘揚中華文化。

本片的製作發行，只是德陽三星堆城市IP打造的第一步，也是德陽發展動漫文化產業的第一步。未來德陽還將打造立體式動漫行銷系統，以三星堆文化IP為核心，一方面進行現有產業融合推廣，推動傳統產業發展；另一方面進行產業延伸與擴展，帶動遊戲業、娛樂業等各大產業發展，不斷提升城市品牌的知名度和影響力。