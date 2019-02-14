陸客遊尼泊爾人數 年增46.8%

2019-02-14 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據尼泊爾旅遊局新近公佈的數據，2019年1月份到尼泊爾的國際遊客數量達91793人次，同比增長約25%。

到尼泊爾的印度、中國、泰國、美國和韓國遊客數量居前五。其中，中國遊客達13688人次，同比增長近14%；相較2018年1月份，泰國遊客數量以69.8％的增幅位居第一。 尼泊爾旅遊局首席執行官喬西在聲明中說，2019年第一個月份取得如此成績，為尼全年旅遊業的發展打下了基礎。我們將繼續協調好各部門、機構，服務好到尼泊爾的國際遊客們。

尼泊爾官方此前制定了到2020年，尼泊爾要接待200萬人次國際遊客的目標。而在2018年，尼泊爾實際接待國際遊客達117萬人次。所以，要達到該目標，需要每個月都保持較好的增長率。

值得注意的是，2018年中國赴尼遊客人數超過15萬人次，比2017年增加46.8%。2018年也是有史以來中國赴尼遊客人數最多的一年。

埃及等中東國家的旅遊旺季本是每年12月下旬至次年1月初的聖誕和新年假期，但大陸的遊客適時填補其淡季。中青旅遨遊網發佈的《2018中國公民非洲旅遊報告》顯示，埃及即成為中國公民赴非旅遊的五大熱門目的地之一。

「相比西方遊客，中國遊客更偏愛歷史、人文等文化主題遊。」埃及鰻魚花園旅行社負責人黎曦説，中國遊客想要更多地瞭解古埃及文明和歷史，讓擁有眾多神廟遺址的盧克索成為除金字塔外中國遊客最喜歡的埃及旅遊目的地之一。

「這兩年，親子遊逐漸成了熱點。」黎曦表示，中國父母不僅希望通過旅遊讓孩子瞭解其他國家的歷史和文化，更希望通過休閒遊有更多時間與孩子相處。

從旅行方式上看，近年來中國遊客更偏愛自由行以及定製遊和深度遊，私密性、個性化玩法、一對一服務和稀缺旅遊資源都是出境遊客尋求定製旅遊服務的理由。不少埃及導遊表示，以前接待的定製遊、深度遊旅行團以歐美遊客為主，現在不斷出現中國遊客團。

面對越來越多的中國遊客，埃及各地也在努力打造更多更貼心的服務。盧克索省政府已要求在省內道路和旅遊景點的標識上添加中文。