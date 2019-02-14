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西藏風情火車 伴你遊青藏

2019-02-14 02:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

青藏鐵路「唐竺古道號」列車上的餐車布置美景。 （新華社）
青藏鐵路「唐竺古道號」列車上的餐車布置美景。 （新華社）
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青藏鐵路多了一條旅遊專列，天花板上繪有吉祥八寶的圖案，通道上鋪着織有不同藏式吉祥圖案的地毯，車廂兩端掛着精美的藏繡和唐卡，乘務員身着民族特色的「彩虹裙」……走在「唐竺古道號」的車廂裡，隨處可見融合了藏文化元素的獨特設計。

新華社報導，「唐竺古道號」是由中國鐵路青藏集團有限公司與西藏自治區旅遊發展委員會共同開通的一趟「文化專列」。

中國鐵路青藏集團有限公司西寧客運段旅遊車隊副隊長賈多多介紹，相比於其他列車，「唐竺古道號」的車體進行了改造升級、乘務配置進行了提升優化，還將唐竺古道厚重的歷史文化、獨特的藏地風情等元素與列車服務融為一體。

「唐竺古道號」餐車上提供盆栽蔬菜。 （新華社）
「唐竺古道號」餐車上提供盆栽蔬菜。 （新華社）
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2017年7月23日，首趟「唐竺古道號」Z8803次旅客列車由拉薩站使出，開往西藏第二大城市日喀則。2018年7月1日，「唐竺古道號」的運行線路由拉薩延伸至青海西寧，新的「唐竺古道號」Z6811次旅客列車將青海與西藏緊密地聯繫在一起。

「很多旅客對這些元素很感興趣。旅途中我們每個人都會充當導遊，向大家介紹青藏高原特有的文化元素。」Z6811次列車列車長朱彬雨説。

列車還融入現代酒吧、咖啡廳、KTV等特色打造餐車酒吧，取名為「朗瑪廳」。在餐車中，還設立了旅客閲讀一角。「這裡的菜都是現摘現炒的，既新鮮又好吃，我每次坐這趟車都會吃，有時候還搶不到呢。」正在餐車用餐的乘客當珠興奮地説。

首次乘坐「唐竺古道號」列車的江蘇旅客史德鑫説：「今天上車的第一感覺就是車廂好乾淨、好舒適。我對車廂裡呈現的藏文化特別感興趣，這一路下來了解了不少，學習了一路。」

「唐竺古道號列車開通以來，受到旅客們的一致好評，成了我們青藏鐵路線上的一張閃亮名片。」賈多多説，未來，「唐竺古道號」將進一步完善乘務配置，將更加豐富多彩的藏文化傳遞給大家。

列車西藏咖啡廳
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