最美千金何超蓮踏足政壇 臉書曬政協證：向大家學習

2019-02-13 20:26 香港01 記者沙半山／報導



何超蓮以佛山市政協委員身份參加政協會議，在臉書貼出手持政協會議出席證的自拍。 圖截自何超蓮臉書 分享 facebook

97歲的賭王何鴻燊年初四（8日）被緊急送入養和醫院深切治療部（ICU）留醫，三太陳婉珍和愛女何超蓮都有現身探望。

不過，不知超蓮是否以「事業」為重，事隔數日後，她就出現在佛山，首次以佛山市政協委員身份參加政協會議。第一次開會，超蓮相當自豪，在facebook貼出手持政協會議出席證的自拍，又說「會履行自己的責任」，到底她所說的責任是什麼呢？

北京全國「兩會」將於三月初舉行，各省市地方「兩會」近日陸續召開，獲委任為佛山市政協委員的何超蓮，今日首度出席會議，正式踏足政壇！

何超蓮傍晚在facebook貼出一張罕見的紮辮正裝自拍照，照片中她一身OL打扮，手持「政協第十二屆佛山市委員會第三次會議」的出席證，稱新一年有了一個新身分，「我會抱著學習的態度向大家多多學習」，又說會履行自己的責任，「持續關注飲食方面和幫助青年創業方面的議題，大家請多多指教。」

何超蓮是台灣牛肉麵店老闆，兼慈善機構「Smile with us HK（一起微笑）」創辦人，她向記者表示，今年她向大會提交了5份提案，重點關注港澳青年大灣區創業，她特別提到餐飲業，若大灣區城市能给予港澳青年優惠券，為他們創業初期提供便利，會提升大灣區吸引力。

據《大公報》報道，何超蓮今日（13日）在會議開幕式期間接受傳媒訪問，當被問及何鴻燊健康問題時，她一臉輕鬆地表示，父親現在身體『很好』。

文章授權轉載自《香港01》