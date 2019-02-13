《流浪地球》中國人救地球惹議 紐時：不帶沙文主義

2019-02-13 20:33 世界日報 中國新聞組／北京13日電



《流浪地球》創高票房。 世界日報記者張詒宣／翻攝 分享 facebook

中國電影史上第一部科幻片《流浪地球》因迎合當局提倡的「人類命運共同體」概念，被認為意圖將中國共產黨「救中國」的主旋律進一步上綱至「救地球」、「救宇宙」而引發議論。不過，紐約時報報導卻指出，《流浪地球》不帶有沙文主義色彩。

綜合媒體報導，網上日前瘋傳一張《流浪地球》的票根上印有「只有共產黨可以救地球」的字樣，經網友查證，這張票根「是真的」，不過為何票會印有這行字？網友推測是售票系統「黑鑽等級」會員，可以在票根上打上自己想要的文字，而售票系統並未對此回應。

該片雖票房高走，但評價兩極。香港蘋果日報引述評論稱，官媒熱捧流浪地球反而「捧殺」了中國科幻電影，恐怕會使該片淪為太空版的《戰狼》、《紅海行動》甚至《厲害了，我的國》，洗脫不掉中國國產電影給人「洗腦」的惡名。

不過，紐約時報報導指出，《流浪地球》與「英雄痛打西方惡棍」的《戰狼》不同，不帶有沙文主義色彩。紐約時報並稱，中國是太空探索的後來者，在電影領域也是科幻片的後來者。《流》被認為代表著中國電影製作新時代的曙光。

《人民日報》App也發評論稱，一部電影能成為公共話題、激發公共討論，意味着有討論價值及對中國科幻有進一步的期待。

對於這部片，南韓網友意見也不小，有人直言：「中國人若要拯救地球，就請中國人自己離開地球」、「想救地球，中國先解決一下重金屬有毒物質和霧霾吧」。對此，中國媒體重砲反擊，怒嗆南韓「一個個像是吃了檸檬」，不然要「泡菜救地球嗎？」

《流浪地球》的中美混血演員「Mike隋」也忍不住加入戰局，他用韓語和中文說：「親愛的南韓網友們，你要是對本片中誰來拯救地球這個事兒不滿呢，您可以自己寫出一個劇本，拍成一個電影，並且決定誰來拯救地球，不要氣喲！加油！」