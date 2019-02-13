《流浪地球》火了 同款安全標語成網紅

2019-02-13 19:42 世界日報 中國新聞組／北京13日電



《流浪地球》同款安全標語，成都也現蹤。圖／世界日報記者高淑芬翻攝 分享 facebook

電影《流浪地球》火了，劇中「道路千萬條，安全第一條，行車不規範，親人兩行淚」的安全警示令人印象深刻。

封面新聞報導，近日，不少人發現，蘇州、成都等地的智能交通顯示屏上出現了這句「網紅」安全警示，網友們甚至還衍生出教育部門的同款警示：「快樂千萬條，作業第一條，寒假不完成，開學兩行淚。」民眾紛紛表示：「我現在開車這句話縈繞耳畔」、「太皮了」、「太魔性被洗腦」。