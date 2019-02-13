遊客遭輾斷腳案 港司機認危險駕駛判刑11個月

2019-02-13 15:40 香港01 記者李慧娜／報導



女陸客在香港旺角馬路邊遭巴士輾過右腿，她所提的行李箱也被壓破。圖／擷自澳洲港人Australia Hongkonger Facebook 分享 facebook

18歲女陸客在旺角馬路旁的鐵欄等朋友，卻遇上一輛開得太貼近行人道的巴士，女遊客的右腳被巴士輾過，最後需要截肢。司機早前承認危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，今（13日）於區域法院被判囚11個月，停牌兩年。法官指，司機在左轉時過於貼近行人道，且沒確保行人安全才會釀成意外，但又指出若女陸客沒站在欄杆外或不會被撞到。

司機左轉太貼近行人道

法官判刑指，涉案的亞皆老街有達4條行車線，被告廖淦泓（48歲）在駕駛巴士左轉時應有足夠空間。法官又指，雖然不能否認女陸客站在欄杆外等候屬危險行為，且若女陸客沒站在欄杆外或不會被撞到，但被告在左轉時過於貼近行人道，又沒確保行人安全才會釀成意外。

女陸客要用義肢走路

法官又稱，女陸客在意外中受到重創後需要截肢，現年20歲的她餘生都會失去右腿，並要靠義肢走路，若不靠拐杖幫助，只能行走10分鐘，且其腿會感到十分疼痛，但考慮到被告不時向慈善機構捐款及做義工，額外減刑1個月。

女陸客黃曉儀右腳重傷最後需要截肢。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

女陸客站欄杆轉角處等朋友

案情指，2017年11月1日下午4時多，被告駕駛巴士開到亞皆老街交界，在紅燈前停車。女陸客攜行李箱與友人等候橫過彌敦道，因行人眾多，她與朋友並排站於轉角處行人路欄杆之外。

女陸客拿行李箱無路可退

交通燈轉綠時，被告駛入亞皆老街，女陸客放開行李箱想要後退，但受後方欄杆所擋，最終被巴士撞倒，右腳被輾。被告知道意外發生後，即停車查看女路課傷勢及報警。女陸客右下肢嚴重重創壓傷，右足踝骨折及血液流動不穩，需要做右邊膝下截肢手術。

文章授權轉載自《香港01》

女陸客站的欄杆也被撞歪。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

案發地點在旺角彌敦道，交通十分繁忙。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

意外後仍有人不顧危險站在欄杆外等過馬路。香港01資料照／記者呂凝敏攝影 分享 facebook