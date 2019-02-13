5天大吃3公斤櫻桃 陸女狂瀉後昏倒

2019-02-13 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



多吃蔬果有益健康，但過猶不及。大陸媒體報導，重慶一名女子連續五天吃下約3公斤櫻桃後狂拉，最後甚至昏倒在廁所被送醫救治。

據武漢《長江日報》報導，32歲的重慶王姓女子，今年春節全家到武漢旅遊。節前，親友送了兩箱大陸俗稱「車厘子」的櫻桃。王姓女子想到過年期間家中沒人，就將櫻桃全部洗好裝滿兩大袋帶在路上吃。

大年初三下午5時，王姓女子到了武漢一下飛機，腹部就一陣絞痛，上洗手間發現竟然全是「血便」。強撐到了酒店後，她不斷跑廁所，拉的全是紅色「櫻桃果醬」。報導稱，王姓女子一整夜在廁所來來回回折騰了20多次。用補液鹽沖水喝，沒想到最後竟暈倒在廁所。

次日一早，家人趕緊將王姓女子送到武漢市第一醫院。醫院胃腸外科副主任醫師閔凱接診後，立即為她做了大便潛血和電解質水準檢查，均未發現問題。

閔凱看過糞便標本後，懷疑王姓女子是紅色素染成的「假像血便」。在反覆追問下，王姓女子才想起，自己從農曆28日開始，連著五天吃了差不多3公斤車厘子，下飛機前更一口氣狂吃了4、50顆。

閔凱判斷，王姓女子應是過量食用櫻桃而導致的急性胃腸炎。閔凱表示，車厘子含鐵較多，並含有一定量的「氰甙」，這是一種含氰基的甙類，在酶和酸的作用下釋放出氰氫酸。

大陸民間一直有「桃飽人，杏傷人，李子樹下埋死人」的說法。對此，武漢協和醫院營養科主任蔡紅琳表示，「很多薔薇科水果中都含有『氰甙』，如櫻桃、桃子、杏、李子等。」

蔡紅琳說，氰甙主要存在於果核裡，含量微小，很少有人吃水果會將果核咬破，而且氰甙必須達到一定的量，才會出現急性中毒症狀，正常進食不會有任何問題。

她強調，並非是水果有毒吃了會傷人、死人，而是任何食物超量都會打破身體的代謝平衡，引起身體不適。

閔凱則建議，糖尿病患者和孩童都不宜吃太多櫻桃，成年人也不要一次就吃超過20顆，吃完後應多喝點水。