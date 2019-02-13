「你瘋了嗎」 律師頂撞法官被通緝

2019-02-13 13:39 世界日報 香港文匯報



司法界近日發生裁判官下令拘捕大律師的罕見事件。東區裁判法院上月31日在處理一宗發生於2016年，涉及行人疏忽的交通意外案件時，暫委特委裁判官何麗明指辯方大狀梁耀祥於上月2日在庭上與其爭拗時，涉以一句「Are you insane？（你瘋了嗎？）」作出侮辱性言語，遂根據《裁判官條例》向梁簽發拘捕令。梁大狀昨向傳媒稱早前在庭上屢遭何官針對，澄清自己言論並非責罵，只是出於關心。又透露曾就何官的不當舉動提出司法覆核，雖然敗訴，但會於4月再提出上訴。

據報，當日辯方大狀梁耀祥與何官在庭上爭拗期間，梁當庭爆出一句：「Are you insane？（你瘋了嗎？）」何官即指此句可能構成《裁判官條例》第九十九條所禁止的「侮辱性言語」，揚言會押後處理。其後被告更換代表律師，至上月31日梁大狀無到庭，何官向被告確認不再聘用梁後，隨即追究涉嫌侮辱一事，向梁發出拘捕令。

梁昨向傳媒稱至今仍未收到所謂的拘捕令，只是昨晨透過傳媒報道才得悉事件，直言對事件感到愕然及擔心。

根據《裁判官條例》第九十九條，如有人對正在執行職責的裁判官、或在其席前作出侮辱性行為、使用威脅或侮辱性詞句，則裁判官可循簡易程序，判處犯事者罰款1萬元及監禁6個月。

香港新聞組／香港13日電

司法界近日發生裁判官下令拘捕大律師的罕見事件。東區裁判法院上月31日在處理一宗發生於2016年，涉及行人疏忽的交通意外案件時，暫委特委裁判官何麗明指辯方大狀梁耀祥於上月2日在庭上與其爭拗時，涉以一句「Are you insane？（你瘋了嗎？）」作出侮辱性言語，遂根據《裁判官條例》向梁簽發拘捕令。梁大狀昨向傳媒稱早前在庭上屢遭何官針對，澄清自己言論並非責罵，只是出於關心。又透露曾就何官的不當舉動提出司法覆核，雖然敗訴，但會於4月再提出上訴。

文匯報報導，當日辯方大狀梁耀祥與何官在庭上爭拗期間，梁當庭爆出一句：「Are you insane？（你瘋了嗎？）」何官即指此句可能構成《裁判官條例》第99條所禁止的「侮辱性言語」，表示會押後處理。其後被告更換代表律師，至上月31日梁大狀無到庭，何官向被告確認不再聘用梁後，隨即追究涉嫌侮辱一事，向梁發出拘捕令。

據報導，梁昨向傳媒稱至今仍未收到所謂的拘捕令，只是昨晨透過傳媒報導才得悉事件，直言對事件感到愕然及擔心。

根據《裁判官條例》第99條，如有人對正在執行職責的裁判官、或在其席前作出侮辱性行為、使用威脅或侮辱性詞句，則裁判官可循簡易程序，判處犯事者罰款1萬元及監禁6個月。

另據蘋果日報報導，梁大狀昨稱對何官以禮相待，卻遭對方多番「問候」如「不知你的精神狀況是否ok」。他承認曾說涉嫌侮辱語句，但強調只是出於關心。