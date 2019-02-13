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436萬買樓欠印花稅 她被追719萬當年樓價1.65倍！

2019-02-13 13:32世界日報 香港新聞組／香港13日電

女藥劑師六年前在港府打擊炒樓，向非香港永久居民的物業交易徵收15%「買家印花稅」（BSD）後，購入北角一個價值436萬港元（約55.5美元）的住宅單位，惟其多年來一直未按規定繳付稅項或申請豁免，港府三度追討無果，前日入稟高等法院追討印花稅連10倍罰款合共逾719萬元，款額是當年樓價的1.65倍。

文匯報報導，涉案女被告為註冊藥劑師王浠萓（譯音，原名王家欣），同是亞洲家庭醫學中心有限公司和卓萃醫務中心有限公司的董事。原告則是印花稅署署長，由律政司代表。

打擊炒樓 外人須繳買家印花稅

據報導，入稟狀指，港府為打擊內地和海外買家炒賣港樓，在2012年10月27日實施的「買家印花稅」政策，任何在該日或以後簽約成交的樓宇買賣，均須繳付15%買家印花稅，但香港永久居民可獲豁免，惟取得豁免須按《宣誓及聲明條例》作出法定聲明。

被告於2013年1月17日簽訂正式買賣合約，以436萬元購入北角健威花園一個住宅單位。有關物業買賣於同月30日呈交印花稅署，但被告一直沒提交法定聲明證明自己是香港永久居民身分，以及物業是用作自住，亦未提交豁免買家印花稅的申請。

繳稅65.4萬 另罰10倍稅款

按照涉案樓宇價值，被告需繳付65.4萬元稅款。報導稱，原告亦自2017年2月至去年12月，三度向被告追收有關稅款，但被告既無意繳費，也沒有申請補交法定聲明或豁免。

原告基於被告在2014年3月31日的法定限期前仍未繳交相關稅款，遂根據法例須另外繳付10倍稅款（654萬港元）作為罰款，連同稅款合共719.4萬元。

根據入稟狀內容，被告除持有本案單位外，另有兩個報住地址，包括位於半山羅便臣道景雅花園以及跑馬地樂陶苑的單位。此外，根據衛生署2013年文件顯示，被告亦曾報住粉嶺一居屋單位。

女藥劑師六年前在港府打擊炒樓，向非香港永久居民的物業交易徵收15%「買家印花稅」...
女藥劑師六年前在港府打擊炒樓，向非香港永久居民的物業交易徵收15%「買家印花稅」（BSD）後，購入北角一個價值436萬港元（約55.5美元）的住宅單位，惟其多年來一直未按規定繳付稅項或申請豁免。 圖擷自星島頭條
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