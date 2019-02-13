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重慶銅梁火龍 來台灣「鬧元宵」

2019-02-13 01:56聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

南投燈會今年再度邀請重慶銅梁火龍演出，火樹銀花和滿天火雨的場景將讓遊客震撼尖叫。...
南投燈會今年再度邀請重慶銅梁火龍演出，火樹銀花和滿天火雨的場景將讓遊客震撼尖叫。 本報資料照
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重慶市政府台灣事務辦公室表示，應台灣南投、彰化縣邀請，被譽為「中華第一龍」的重慶銅梁火龍，將於元宵節期間，進行5天7場展演，與島內民眾一同「鬧元宵」享年味。

中新社報導，元宵節賞燈舞龍是中華民族的傳統習俗，也是兩岸民眾喜聞樂見的民間藝術。重慶銅梁是享譽海內外的「中國龍舞之鄉」，銅梁火龍被譽為「中華第一龍」，多次赴美國、法國、日本等地演出。銅梁火龍以鐵水打金花，輔以不同材質的導引火、口中火、脊上火、腹中火、場中火、昇天火等，在舞動過程中形成一片立體火陣，場面壯觀、驚險奇特。

從2017年開始，銅梁火龍已連續兩年於元宵節期間在台灣展演，深受當地民眾喜愛。2017年，台灣島內各地慕名前往觀看銅梁火龍表演的民眾累計超過16萬人。2018年元宵節期間，銅梁火龍在台灣共展演6場，吸引150餘萬人次觀看。 重慶市台辦相關負責人介紹表示，2月17日至21日，銅梁火龍將在台灣南投貓羅溪、埔裡鎮表演5場，在彰化縣溪洲鄉表演2場。與往年不同的是，今年火龍表演在原有基礎上進行了升級，不僅表演時長由以往的9分鐘延長至15分鐘，還融入川劇元素、火把表演，開場增加了舞旗表演，讓整場演出更具觀賞性。

此次赴台展演的銅梁火龍隊，來自火龍發源地—銅梁高樓鎮。自隋唐時期，高樓鎮村民就舞火龍。經過1000多年傳承發展，火龍已成為當地最具特色的民俗文化。從春節前至今，高樓鎮的30多名火龍表演隊員堅持每天按時訓練，力爭在台灣表演時展現出最精湛的舞龍技藝。火龍表演隊將於2月16日從重慶出發前往台灣。

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