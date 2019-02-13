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找回年味兒 陸春節旅遊人氣旺

2019-02-13 01:56聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

今年春節「黃金周」北京市接待遊客數量及旅遊總收入均實現同比增長。圖為滿滿的遊客人...
今年春節「黃金周」北京市接待遊客數量及旅遊總收入均實現同比增長。圖為滿滿的遊客人潮。 新華社
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春節長假期間，大陸多地文化、旅遊業迎來接待遊客量、旅遊收入雙增長。

中新社報導，雲南省文化和旅遊廳統計，2019年春節期間雲南接待遊客3464.06萬人次，同比增長20.22%；共實現旅遊收入241.73億元（人民幣，下同），同比增長25.29%。春節期間，雲南麗江古城、玉龍雪山景區、瀘沽湖景區等遊客接待量均達到最大承載量。麗江接待遊客量同比增幅最高，較去年黃金周增長78.54%。2月8日，麗江古城單日遊客人數逾25萬人次，創歷史新高。

在中國冰雪旅遊省份吉林，全力發展「白色經濟」，「玩冰雪、過大年」。吉林省文化和旅遊廳11日消息，春節期間，該省接待遊客人數、旅遊收入實現雙增長，接待遊客1471.51萬人次，同比增長16.52%；旅遊收入142.85億元，同比增長19.64%。

吉林鄉村旅遊火熱。該省四平市葉赫鎮的滿族原生態民俗文化冰雪遊吸引了不少遊客前來體驗滿族文化，追尋傳統「年味兒」。吉林官方數據顯示，今年春節期間，該省鄉村旅遊接待遊客逾324萬人次，同比增長23%；收入逾18億元，同比增長33%。

博物館過大年成為一種新風尚。農曆正月初一中午，熱情的遊客「叫醒」以往在當日閉館的成都博物館。遊客們在博物館中追尋與大自然的親密時光，感受時代脈搏，還體驗新春民俗，欣賞傳統皮影等。整個春節假期，前往成都市各大博物館參觀「打卡」的遊客超過165萬人次。

另，四川省文化和旅遊廳表示，2019年春節長假期間，四川全省共實現旅遊總收入580.42億元，接待遊客8247.29萬人次。

春節期間，遊客出行更加「智慧」。例如到雲南的遊客可以使用「一部手機遊雲南」手機應用，享受刷臉入園、智慧導覽、智慧厠所與一鍵投訴等功能。

春節博物館人民幣
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