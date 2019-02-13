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柬埔寨 成陸客新寵

2019-02-13 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

過去的一年，中國遊客人數在柬埔寨穩居榜首，達到200萬人次，同比增長七成。

中新社報導，柬埔寨政府部門11日的一份公開報告顯示，去年柬埔寨接待國際遊客620萬人次，同比增長11%，中國遊客大幅增長，達到200萬人次。其中一個因素是柬中兩國的航班不斷增加，每周達207趟航班往返兩國。而在到訪的國際遊客中，首選旅遊景區分別是金邊（48%）、暹粒省（37%）、濱海地區（14%）和生態旅遊區（1%）。

2019年是「中國-柬埔寨文化旅遊年」。根據雙方工作計劃，今年中柬文化和旅遊部門將舉辦貫穿全年的文化和旅遊交流活動，藉此促進兩國文化交流、民心相通，鼓勵兩國旅遊業合作轉型昇級，擴大人員往來規模。

柬埔寨已制定2020年計劃吸引國際遊客700萬人次的目標，其中吸引中國遊客目標是300萬人次；在2025年國際遊客1100萬人次目標中，中國遊客將達500萬人次；2030年國際遊客目標增至1500萬人次，中國遊客則達到800萬人次。

另外，廣西南寧吳圩國際機場11日新增南寧至西哈努克港航線航班，該航線航班由柬埔寨景成國際航空公司執飛，計劃每周執飛兩班，周一、周五各執飛1班。

柬埔寨景成國際航空是一家在柬埔寨本土註册的航空公司，2017年3月正式開航運營。此次是南寧機場公司與柬埔寨景成國際航空公司合作，開通南寧—西哈努克港市直飛往返定期航線。這是繼南寧—金邊和南寧—暹粒後，南寧開通的第3條柬埔寨城市國際直航定期航線。南寧機場有關人士表示，前述航線的開通，不僅為兩國之間的交流與合作提供更加便捷的空中交通通道，同時為助力南寧、廣西，進一步推動與柬埔寨的深化合作提供重要的交通保障。

柬埔寨航線機場
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