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深圳、澳門機場 初六客運量破紀錄

2019-02-13 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

深圳機場2月11日發佈稱，自正月初四（8日）起至正月初六（10日），深圳機場連續3天單日進出港客流最高紀錄被刷新，其中初六當天機場客流突破17萬人次，創深圳機場單日客流新高。

中通社報導，今年春節期間，深圳機場整體運行平穩有序，累計保障航班起降6900餘架次。2月4日—10日，累計迎送旅客109.3萬人次，同比增長10.2%。其中，自初三（7日）起，深圳機場進港客流開始增多，初三至初六（10日）連續4天機場進港客流突破8萬人次。進出兩旺下，深圳機場單日客流紀錄連續被刷新，初四、初五兩天機場進出港旅客分別達16.36萬人次和16.9萬人次，初六當天更是達到17.06萬人次，創下深圳機場單日客流最高紀錄。

另悉，深航運送深圳地區旅客總計28萬人次，客座率達86%。保障特殊旅客739人，其中無陪兒童430人，輪椅旅客264人。旅客自助托運行李15857件，自助托運行李服務占托運行李總數的45%。

【大陸新聞中心／綜合報導】澳門國際機場11日表示，農曆大年初一至初六（2月5日至10日），機場客運量超過18萬人次，較去年同期上升了18%，航班升降超過1300架次，同比增長18%。

大年初六（2月10日），澳門國際機場單日客運量超過32100人次，刷新了該機場單日客運量的歷史新高。

機場方面表示，春節期間加班機較去年增長了三倍。機場客運大樓換上節日新裝佈置，同時準備了一連串的賀年活動，讓旅客能在機場感受到新春的節日氣氛。2019年初，澳門國際機場新增浙江温州，以及泰國清萊和菲律賓宿務三個航點，中國南方航空和吉祥航空也將在第二季度新增航班。

機場深圳行李
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