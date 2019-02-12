翟天臨捲抄襲後學霸人設崩 恐衝擊6公司、24代言

2019-02-12 17:31 世界日報 中國新聞組／北京12日電



翟天臨學霸人設崩塌。 世界日報 分享 facebook

曾在《蘭陵王》飾演太子一角的翟天臨，近日被爆學術造假，論文涉抄襲；有網友統計，翟天臨在讀博4年期間「至少主演了11部戲、參演了7部戲，做了24個代言、錄了17個綜藝」，又有媒體發現，與翟天臨有關的共有6家公司，主要涉及影視文化業務，其中由他100%控股的有3家。隨著學歷事件逐步發酵，這些公司和代言品牌恐都將受到影響。

中新經緯報導，翟天臨曾擔任不少知名品牌的代言人和宣傳特使，其中包括湯臣倍健、百事可樂、祖馬龍、茱莉蔻、LOVO家紡等；由他100%控股的有三家公司，分別為：上海臨朝影視文化工作室（已註銷）、青島捌柒文化投資有限公司、廈門市集美區天臨朝影視工作室。

另一家持股比例為6.25%的是北京勢合企業管理諮詢中心，主營業務為企業管理諮詢，股東還包括影視演員朱亞文、包貝爾、王鷗等。同時，翟天臨還擔任五家公司法人。

翟天臨日前在央視春晚表演小品，飾演的是一位打假警察，最後把飾演詐騙分子的葛優抓走了。正所謂「人生如戲，戲如人生」，有網友評論說，「真正要被打假的，是翟天臨的博士學歷！」；「學霸人設徹底崩塌了。」

翟天臨涉學術造假事件也引發人民日報、紫光閣、共青團中央等媒體關注報導，人民日報官方微博更是發問：「博士學位是北京電影學院給的，博士後通知書是北京大學發的，兩所院校是否應及時站出來，回應一下網友的質疑？」