昆山強化營商環境 23條優化營商環境新政上路

2019-02-12 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



台商在大陸投資最密集、高科技電子業集聚的昆山，搶在春節後的第一個工作日，率先發佈《昆山營商環境白皮書》，聚焦辦理施工許可、開辦登記、納稅、獲得電力等，為台企等量身訂做發布23條優化營商環境的新政策和10項配套措施。

昆山市委、市政府強調，23條新政將力求使企業在昆山辦事的時間成本比全省標準再壓縮30—50%，全程網上辦理率達到98%以上。

昆山市委常委、常務副市長金健宏表示，昆山是全大陸率先發佈營商環境白皮書的縣級市，也是在江蘇首個提出企業開辦、不動產登記、工業專案建設「1330」目標的城市。

所謂「1330」目標，即按照新政，未來昆山企業開辦將從3個工作日提速到1個工作日、不動產登記從5個工作日提速到3個工作日、工業建設項目施工許可從50個工作日提速到30個工作日，力爭實現江蘇省內領先。

此外，昆山已經全面開展自助服務大廳建設，為企業和居民提供24小時不打烊的「數字政府」，這也意味著，未來企業和居民的諸多事務，將不再受時間、地點的限制。

已經在昆山紮根了18個年頭的台企競陸電子正處在轉型升級的過程，總經理李澤清表示，營商環境就是生產力、競爭力，甚至能左右企業生存發展的成敗。